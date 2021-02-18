黎智英再向香港高院申保释被拒 继续还柙

香港壹传媒创办人黎智英被指违反《港区国安法》，去年12月23日获香港高等法院指定法官李运腾批准保释，港府律政司后上诉成功，黎需继续还押。香港终审法院指，李运腾解读国安法条文有误，并称国安法案件保释门槛更为严厉。黎智英其后再向高院申请保释，改由另一名指定法官彭宝琴处理，案件于当地时间2月18日早10 时半开庭处理。据消息显示，彭宝琴在听罢陈词后，拒绝黎的申请，并指除非出现能说服法庭重新考虑的新情况，否则他将至少需要还柙到4月16日，待其案件在西九龙法院再提堂。

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黎智英周四原本同时就诈欺案与违反国安法控罪提出保释申请，之后撤回欺诈案的申请，只就涉嫌国安法控罪提出申请。据悉，当天审讯案件的内庭不设公众席，庭外大堂设108个席位供旁听公众收看直播。现年89岁的天主教香港教区荣休主教陈日君枢机到法院旁听，黎智英的多名亲友，壹传媒行政总裁张剑虹等都有到庭旁听。审讯前夕，人称“王婆婆”的王凤瑶亦到场声援黎智英。此外，亲北京团体则在法院外举标语，要求严惩黎智英。

据《苹果日报》报导，案件周四早上开庭，于法庭午休时，黎智英的亲友走向犯人栏与黎交谈。而当散庭后，有黎的亲友从旁听席走近犯人栏，却被司法机构职员阻止，最终各人站在旁听席上向被押往囚室的黎智英互相挥手道别和做心形手势。有亲友向黎说，“保重，没有事，加油！”黎的女儿则难掩伤心，在黎智英步离法庭后随即哭泣。

彭宝琴法官称，为保障被告利益，故维持报道限制，即媒体不得报道保释申请的内容，仅可报道申请结果。黎早前获准以1000万港币保释外出，但需遵守不离开住所、不受访、不发表文章、不使用社交媒体发言等严苛条件。此外，黎智英周四申请保释前夕，于16日晚在赤柱监狱再次被捕。他这次被指涉干“串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全”及“串谋协助罪犯”罪，指他涉协助“12港人”之一的李宇轩逃往台湾。