美议员重提《防止台湾遭侵略法案》授权总统动武护台

美国国会共和党籍参议员斯科特（Rick Scott ）与众议员雷申塔勒（Guy Reschenthaler）2月18日分别在参众两院重新提出《防止台湾遭侵略法案》(Taiwan Invasion Prevention Act)。他们表示，法案的目的是保护台湾不受中共政权的侵略，进一步强化美台关系，及加强台湾抵御北京侵略性政策和军事行动的能力。

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斯科特周四在推特上写道，“我们不能坐视中共继续威胁我们的民主盟友台湾。我敦促拜登总统和参议院民主党人站在民主的立场上，和我一起通过我的《防止台湾遭侵略法案》，支持台湾。”他在声明中称，“习总书记一心要主宰世界，这不是什么秘密。美国不能坐视这种情况发生，而这首先要从支持我们的和平民主盟友台湾开始。……拜登政府对共产主义中国的绥靖政策是危险的。如果拜登总统不能站出来对抗习总书记，将对美国和我们盟友的国家安全产生绝对毁灭性的后果。我敦促我的民主党同僚和拜登政府站在民主的立场上，加入雷申塔勒众议员和我，追究共产主义中国的责任并保护台湾。"

据悉，《防止台湾遭侵略法案》去年曾在美国会参众两院分别被提出，但由于进入大选期间，法案并未排上议程。雷申塔勒表示，“最近几个月，共产主义中国对美国的重要经济和安全伙伴台湾的敌对行动升级。《防止台湾遭侵略法案》通过呼吁签订自由贸易协定、加强与美国的安全合作、授权总统使用军事力量保卫台湾不受直接攻击等方式，赋予台湾权力并强化台湾。我很自豪能和参议员斯科特一起提出这项重要的立法，它保护自由、民主和我们对台湾人民的长期承诺。”

斯科特的声明指，《防止台湾遭侵略法》的关键内容包括：“通过加强台湾抵抗共产主义中国侵略性的举措的能力而重新加强美国的长期台湾政策；帮助台湾反制共产主义中国在台湾海峡的军力扩张；建立一个有限的授权，允许总统出于保护台湾抵抗武装袭击的具体目的而使用武力；要求共产主义中国放弃使用或威胁使用武力来统一台湾；建立美国、台湾和志同道合的安全伙伴之间的一系列安全对话和联合军事演习；要求规划中华人民共和国攻击台湾情况下的协调军事行动；建议台湾专门拨出额外的内部资源，用于自身防御，包括采购非对称的防御武器，改革台湾的后备役制度、在网络防御活动方面与美国接触；鼓励美国国防部派遣适当人员入读台湾国防大学；敦促美国贸易代表与台湾就双边贸易协议展开谈判；鼓励美国总统或国务卿与台湾总统在台湾境内会面；欢迎台湾总统对国会联席会议发表讲话。”

据中央社报道，台湾外交部发言人欧江安19日回应称，“外交部感谢美国国会参众两院议员采取各项友台作为，展现对台湾安全及区域和平稳定的高度重视，并强力支持台美军事安全合作”。她说，美国总统拜登政府上任后，已多次重申遵守《台湾关系法》及“六项保证”，并强调对台湾的承诺“坚若磐石”。她表示，“将持续关注法案后续审议情形，并与美国国会及行政部门密切联系，深化台美友好合作，共同促进印太区域的和平、稳定及繁荣。”