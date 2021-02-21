解放军11架次军机进入台湾西南空域 规模为本月最大

台湾国防部发布消息指，2月20日晚间，2架次歼-10、2架次歼-16、4架次歼轰-7、2架次轰-6K、1架次运-8反潜机进入台湾西南防空识别区（ADIZ）。台空军则派遣空中巡逻兵力应对、广播驱离、防空飞弹追踪监控。

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台国防部周六表示，“今天的空情动态为共军海空联合演训，国防部全程掌握。而根据示意图，共机演训区位于东沙岛的北方，且进入我方ADIZ后，旋即掉头循原路返回。”根据台国防部公开资讯显示，周六是解放军军机本月以来最大规模对台军事行动。

根据今年2月解放军军机动态，1日、5日、15日、16日为一架运8反潜机参与对台行动；2日、6日、18日为一架运8技术侦察机；4日为一架运8技侦机、一架运8电子侦察机；13日为一架运8反潜机、一架运8技侦机；7日为2架运8反潜机；8日为2架歼16战机；17日是2架运8技侦机；19日为4架歼16战机、4架歼轰7战机、1架运9通信对抗机；20日则是2架歼10机、2架歼16机、4架歼轰7机、2架轰6K机、1架运8反潜机

根据1月解放军军机动态，最受瞩目者为23日，分别是1架运8反潜机、8架轰6K、4架歼16进入台湾西南ADIZ；以及24日2架运8反潜机、2架Su-30战机、4架歼16战机、6 架歼10战机、1架运8技侦机，为今年目前最大规模的相关行动。

美国国务院发言人周六再次呼吁北京“停止对台湾的军事、外交和经济压力”，并补充说，北京应该 “转而与台湾民选代表进行有意义的对话”。