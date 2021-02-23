德国内政部在回覆一名议员的信中指出，自香港两年前爆发民主示威以来，大约720名港人已在德国获得居留许可，中国一直试图恐吓住在德国的香港示威人士。

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中央社23日柏林报导：针对德国国会人权委员会主席，自民党（FDP）议员颜森（Gyde Jensen）对此议题的询问，德国内政部以信件作出回应表示：“自香港示威开始以来，德国境内中国政府人士採取更多尝试，试图影响有利于中国政府的公众舆论，并且採取行动对付示威支持者，这些尝试及行动已获确认。” 信中提及，德国汉堡市前年8月17日举行支持香港民运人士示威期间，亲中国政府的反示威人士对参与者录影及拍照，被认为其目的是为了恐吓。

另据德国之声的报道：香港反对派人士面临司法、甚至牢狱之灾的不断增加。流亡者的数量在增加。但近几年来，在德国申请政治庇护的香港人屈指可数，而获批准取得避难身份的更是少数。据来自以上德国内政部的数据：自2017年以来，有6名香港人在德国提交了政治庇护申请。而截至去年10月中，仅有两人的的申请被批准，获得避难身份。

德国国会人权委员会主席，自民党（FDP）议员颜森表示，德国政府必须致力于让欧洲接收更多来自香港的流亡人士。他说："过去3年里只有6名香港公民在德国申请庇护。在这方面（我们）应该有更多作为。"

这位自民党议员呼吁政府，依据国际法来调整其对华政策。"中国在香港破坏了国际法，而这还只是第一步。中国对维吾尔人等少数族群的迫害越来越强力、严酷"，延森说，这必须带来经济政策上的后果："在过去数月这些新的发展之后，欧盟同中国签署投资协议，时机完全不恰当。如果这一投资协议没有任何涉及人权的具体承诺就过关，那中国就赢了。"

2018年德国曾批准给与两名香港人政治庇护。这二人是参与了2016年"旺角骚乱"后受控暴动罪和煽惑非法集结罪的黄台仰和李东升。 2017年11月在保释期间，他们获法庭批准离港出席活动后，经台湾前往德国。此后，两人受到香港警方通缉。在人权组织的协助下，两人在德国申请政治庇护，均获得批准。 黄台仰后来还对媒体称，审查难民资格的过程中，中国政府曾试图阻止。

1月25日，生活在德国的香港民主派活动人士邝颂晴将向德国联邦议院递交一份请愿，要求德国对中国方面的责任人士实施制裁。