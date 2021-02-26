申请BNO护照首次多过港人申请特区护照

在香港，港人可以申请特区护照获BNO护照，而过去香港人为了方便而选择特区护照，但近期却有所转变，申请BNO护照人数上升。

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去年申请特区护照宗数只有25万宗，较前年大跌60%，同期英国政府则签发31万本BNO护照，是香港主权移交以来，申请特区护照人数首次比BNO护照少。

国安法下民心思变，不少市民申领英国国民（海外）护照（BNO）。入境处预算文件显示，去年申请特区护照宗数只有25万宗，较前年大跌60%，当局称与疫情下服务暂停有关，同期英国政府则签发31万本BNO护照，是香港主权移交以来，申请特区护照人数首次比BNO护照少。民主党前主席刘慧卿指，数字反映港人对香港前景感到惶恐和担心，“因为惊吖嘛，惊嘅时候咩都揦住喺手”。

根据入境处预算资料，该处去年接获250,896宗香港特区护照申请，较前年大跌65.34%；同期签发的特区护照则有264,877本。政府解释因疫情下服务暂停，致数字下降。英国政府早前回应香港传媒查询时则指，去年共签发311,868本BNO护照，意味去年香港特区护照申请个案数目比BNO少，是香港主权移交以来首次。

申请BNO数字反映港人信心危机及社会弥漫移民潮，触发人才及资金外流，政府消息人士透露，政府未曾针对香港人移民对经济造成的影响作出评估。

去年疫情肆虐期间，入境处大部份办事处一度停止服务，开放的办事处亦只提供紧急申请及领取香港旅行证件服务，市民当时只可透过邮递和网上申请特区护照；申请BNO护照则须在网上填表，并将文件和旧护照邮递至英国。

自2013起至2019年，入境处接获的香港特区护照申请年均达70万宗以上，其中2019年接获723,798宗申请，并签发718,273本特区护照；英国于2013至2018年间，每年签发BNO护照数量仅介乎1.5万至3.7万本不等，至2019年签发量则急增至151,600本。

另外，入境处去年接获变更国籍的申请有209宗，较前年的289宗略减，但退出中国国籍申请则由前年的207宗增至299宗，申请成为中国公民则由1,638宗锐减至756宗。

一直关注BNO议题的民主党前主席刘慧卿相信，不少港人于1997年前申请BNO护照后无再续领，但眼见香港“势头不对”才续领，令数字急增。她坦言，数字反映不少港人对香港前景感到惶恐和担心，即使英国政府未公布BNO签证细节，“管它三七廿一”也先续领BNO护照，“因为惊吖嘛，惊嘅时候咩都揦住喺手”。

她又指，虽然英国政府容许持过期BNO护照的港人申请BNO签证，但她相信不少人仍会选择续领，“当多个旅游证件，虽然中国唔承认啫，但去第二度可以用嘛”。