英外相：国安法被用来消除异议而不是恢复秩序

香港警方2月28日表示，以“串谋颠覆国家政权罪”起诉47名曾参与去年民主派“35+”初选的参选人，各人不准保释须通宵扣留，并将于明早在西九龙裁判法院提堂。对此，英国外交大臣拉布（Dominic Raab）稍后回应表示，“以国安法起诉上述香港政治家和活动家的决定展现出，国安法被用来消除政治异议而不是恢复秩序”。他称，“这与中国政府的承诺背道而驰。”

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拉布周日在推特上写道，“根据国安法起诉47名香港政治家和活动家颠覆罪的决定令人深感不安。它最明显地表明，国安法被用来消除政治异议而不是恢复秩序，这与中国政府的承诺背道而驰。”

此前，欧盟驻港澳办事处率先回应称，“对47名民主派人士的指控令欧盟非常关注。这些指控清楚表明，合法的政治多元化在香港不会再被容忍。我们敦促当局遵守他们对基本自由和法治的承诺，正如《基本法》及《公民权利和政治权利国际公约》一样。”欧盟方面还通过脸书指出，“2月28日对47名参加去年7月初选的民主派候选人提出的指控，令欧盟非常关注。这些指控的性质清楚表明，合法的政治多元化在香港将不再被容忍。”

声明指，“欧盟敦促香港和北京当局遵守《基本法》和《公民权利和政治权利国际公约》中对基本自由和法治的承诺。欧盟呼吁立即释放被捕人员。欧盟将继续密切关注事件的发展。”