香港民主派47人被控“串謀顛覆國家政權罪” 明日提堂

53 名曾參與去年香港民主派“35+”初選的參選人，今年 1 月被指控違反《港區國安法》被捕後獲準保釋。相關民主派人士前日陸續收警方通知，要求於2月28 日“提前報到”。港警當天下午近3時表示，以“串謀顛覆國家政權罪”起訴當中47人，各人不準保釋須通宵扣留，並將於明早在西九龍裁判法院提堂。

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綜合消息顯示，港警國安處1月6日動員超過1千名警力大舉拘捕組織或參與民主派“35+初選”的53人，其後再拘捕正在獄中服刑的黃之鋒和被羈押的譚得志，稱他們涉嫌“顛覆國家政權”。相關被捕者2月10日已到警署報到，原定4月8日再報到，但26日相繼接獲港警國安處通知，須提前於28 日報到。據《明報》報導顯示，港警當天下午近3時表示，以“串謀顛覆國家政權罪”起訴47名上述被捕人士，包括39男8女，年齡介乎23至64歲，所有人會被通宵扣留，並於3月1日上午11時後於西九龍裁判法院提堂。

據悉，被捕者名單包括：戴耀廷、朱凱迪、陳志全、毛孟靜、胡志偉、黃碧雲、尹兆堅、區諾軒、趙家賢、林卓廷、譚文豪、郭家麒、楊岳橋、李予信、梁國雄、岑子傑、黃之鋒、岑敖暉、余慧明、吳敏兒、譚凱邦、範國威、譚得志、林景楠、鍾錦麟、王百羽、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、鄭達鴻、徐子見、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、馮達浚、劉偉聰、劉澤鋒、李嘉達、施德來、張可森、黃子悅、伍健偉、何桂藍、劉頴匡、鄒家成、呂智恆、柯耀林。此外，民間集會團隊發言人劉頴匡亦被落案起訴涉違《刑事罪行條例》S159A、159C。

據香港商台報導，發起“35+”初選的港大法律學系前副教授戴耀廷及阿布泰國生活百貨創辦人林景楠下午約1時半後分別到達馬鞍山警署，戴耀廷沒有回應傳媒提問。林景楠認為自己並沒做任何違法行為，最後即使會被起訴或監禁，都問心無愧。 社民連副主席岑子傑以及民主黨前立法會議員黃碧雲到油麻地警署報到，岑子傑在入警署前，向黃碧雲道歉及相擁安慰。他說，在反修例運動期間，對民主黨有很多無理猜忌，令民主黨成員有不少屈辱。

報導指，岑子傑表示，政權可收去港人權利，但世人眼睛雪亮，會繼續堅持爭取民間“五大訴求”。黃碧雲回應說，自己無怪責過對方，期待大家理解磨合，令民主運動向前。 荃灣區議員岑敖暉在進入警署前表示，心情平靜 ，批評今次是政權對民主派的全面打壓及清算，但指對港人有信心，並非民主的末日，自己不會向政權低頭，希望港人堅持民主。此外，負責協調民主派初選的民主動力於27日宣布解散，前召集人趙家賢下午到北角警署報到，指香港進入新時代、新政局，期盼各人都保重自己、積極面對，亦要按《基本法》、港區國安法和“一國兩制”框架，做令香港繁榮穩定的事。

前立法會議員朱凱迪通過臉書寫道，“感謝香港人過去十五年給我貢獻社會的機會，今天為了我們共同的理想負罪，深感光榮。大家的問候都收到了，我祝福大家每天活得充實，無論在什麼處境，都令身邊人感到愛與希望。”公民黨另介紹稱，該黨李予信、郭家麒、譚文豪、楊岳橋4人被落案起訴“串謀顛覆國家政權”罪，該黨主席梁家傑與秘書長梁嘉善正在警署協助。公民黨指，“一生平安，磊落做人，但世事有時兩難全”，該黨只能努力實踐後者，指歷史會站在公義一邊，“見字坐直飲水，黎明終必來到”。民主黨也表示，該黨5名成員包括林卓廷、尹兆堅、黃碧雲、胡志偉及前民主動力召集人趙家賢已被落案起訴“顛覆國家政權罪”，同樣明天西九提堂，民主黨已安排律師跟進。

香港民間人權陣線則在臉書發文呼籲，“市民明日到西九聲援上庭的民主派，以排隊入法院的方式，企滿西九龍裁判法院，聲援被捕被控的手足！”據了解，居港美籍人權律師關尚義、民主黨塗謹申、鄺俊宇、護士劉凱文、仁安醫院護士訓練學校前校長袁偉傑、立法會前議員李國麟、嚴重弱智人士家長協會前主席李芝融及印裔社工安德里暫未被落控，仍待進一步調查。