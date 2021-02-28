香港民主派47人被控“串谋颠覆国家政权罪” 明日提堂

53 名曾参与去年香港民主派“35+”初选的参选人，今年 1 月被指控违反《港区国安法》被捕后获准保释。相关民主派人士前日陆续收警方通知，要求于2月28 日“提前报到”。港警当天下午近3时表示，以“串谋颠覆国家政权罪”起诉当中47人，各人不准保释须通宵扣留，并将于明早在西九龙裁判法院提堂。

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综合消息显示，港警国安处1月6日动员超过1千名警力大举拘捕组织或参与民主派“35+初选”的53人，其后再拘捕正在狱中服刑的黄之锋和被羁押的谭得志，称他们涉嫌“颠覆国家政权”。相关被捕者2月10日已到警署报到，原定4月8日再报到，但26日相继接获港警国安处通知，须提前于28 日报到。据《明报》报导显示，港警当天下午近3时表示，以“串谋颠覆国家政权罪”起诉47名上述被捕人士，包括39男8女，年龄介乎23至64岁，所有人会被通宵扣留，并于3月1日上午11时后于西九龙裁判法院提堂。

据悉，被捕者名单包括：戴耀廷、朱凯迪、陈志全、毛孟静、胡志伟、黄碧云、尹兆坚、区诺轩、赵家贤、林卓廷、谭文豪、郭家麒、杨岳桥、李予信、梁国雄、岑子杰、黄之锋、岑敖晖、余慧明、吴敏儿、谭凯邦、范国威、谭得志、林景楠、钟锦麟、王百羽、吴政亨、袁嘉蔚、梁晃维、郑达鸿、徐子见、杨雪盈、彭卓棋、何启明、冯达浚、刘伟聪、刘泽锋、李嘉达、施德来、张可森、黄子悦、伍健伟、何桂蓝、刘頴匡、邹家成、吕智恒、柯耀林。此外，民间集会团队发言人刘頴匡亦被落案起诉涉违《刑事罪行条例》S159A、159C。

据香港商台报导，发起“35+”初选的港大法律学系前副教授戴耀廷及阿布泰国生活百货创办人林景楠下午约1时半后分别到达马鞍山警署，戴耀廷没有回应传媒提问。林景楠认为自己并没做任何违法行为，最后即使会被起诉或监禁，都问心无愧。 社民连副主席岑子杰以及民主党前立法会议员黄碧云到油麻地警署报到，岑子杰在入警署前，向黄碧云道歉及相拥安慰。他说，在反修例运动期间，对民主党有很多无理猜忌，令民主党成员有不少屈辱。

报导指，岑子杰表示，政权可收去港人权利，但世人眼睛雪亮，会继续坚持争取民间“五大诉求”。黄碧云回应说，自己无怪责过对方，期待大家理解磨合，令民主运动向前。 荃湾区议员岑敖晖在进入警署前表示，心情平静 ，批评今次是政权对民主派的全面打压及清算，但指对港人有信心，并非民主的末日，自己不会向政权低头，希望港人坚持民主。此外，负责协调民主派初选的民主动力于27日宣布解散，前召集人赵家贤下午到北角警署报到，指香港进入新时代、新政局，期盼各人都保重自己、积极面对，亦要按《基本法》、港区国安法和“一国两制”框架，做令香港繁荣稳定的事。

前立法会议员朱凯迪通过脸书写道，“感谢香港人过去十五年给我贡献社会的机会，今天为了我们共同的理想负罪，深感光荣。大家的问候都收到了，我祝福大家每天活得充实，无论在什么处境，都令身边人感到爱与希望。”公民党另介绍称，该党李予信、郭家麒、谭文豪、杨岳桥4人被落案起诉“串谋颠覆国家政权”罪，该党主席梁家杰与秘书长梁嘉善正在警署协助。公民党指，“一生平安，磊落做人，但世事有时两难全”，该党只能努力实践后者，指历史会站在公义一边，“见字坐直饮水，黎明终必来到”。民主党也表示，该党5名成员包括林卓廷、尹兆坚、黄碧云、胡志伟及前民主动力召集人赵家贤已被落案起诉“颠覆国家政权罪”，同样明天西九提堂，民主党已安排律师跟进。

香港民间人权阵线则在脸书发文呼吁，“市民明日到西九声援上庭的民主派，以排队入法院的方式，企满西九龙裁判法院，声援被捕被控的手足！”据了解，居港美籍人权律师关尚义、民主党涂谨申、邝俊宇、护士刘凯文、仁安医院护士训练学校前校长袁伟杰、立法会前议员李国麟、严重弱智人士家长协会前主席李芝融及印裔社工安德里暂未被落控，仍待进一步调查。