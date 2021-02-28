Covid-19：香港新增确诊22例 一人病亡

香港特区卫生当局周日通报说，全港周六新增Covid-19确诊病例22宗，另有一名老年患者于周六晚病逝。

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综合包括中新网和中央社等多家亚洲媒体2021年2月28日星期天的消息，香港特区政府卫生署当天通报，当地时间2月27日周六共有22宗新增COVID-19确诊病例，其中17宗为本土个案。另外，香港在周六晚新增一例Covid-19死亡个案，死者为一名七十多岁的男性患者。中央社报导提到，香港周六晚因病离世的这名老人是因跳舞导致群聚感染的患者之一。

中新网周日引述香港疫情专题网站的消息指出，至目前为止，香港累计确诊及疑似个案1万1千多例，死亡个案增至199例。另据香港医院管理局通报，截至当地时间周日上午9时，香港仍有218名Covid-19确诊患者留医，其中17人危殆、13人严重。此外，过去24小时又有16名确诊病人康复出院，至今总共有10536人康复出院。

Image d'archive RFI : Hong Kong © Anthony WALLACE AFP 法新社

来自香港的消息还报导说，周六新增的22宗确诊病例，涉及10男12女，年龄介乎1至71岁。这22个新确诊病例中，17宗本地病例，有4宗源头不明，13宗属相关病例；5宗输入病例，其中有4宗涉及新来港外佣，包括3人乘搭同一班飞机从菲律宾来港，这3人和另一名从巴基斯坦来港的病人都带有变种病毒N501Y。此外，当日还有超过10宗初步确诊病例。

香港已有近五十宗变种病毒病例

另据特区卫生署卫生防护中心传染病处首席医生对外透露，香港现时共有47宗病例带有变种病毒N501Y，其中29宗属病毒的英国变种，4宗属病毒的南非变种，3宗属病毒的巴西变种，其余11宗暂时没有分类。