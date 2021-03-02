“凤梨大战”：蔡英文推特秀 台企争购送员工

台湾正在展开一场拯救果农的“凤梨大战”。北京3月1日暂停进口台湾凤梨，令台湾果农措手不及。在台企争相认购的同时，台湾总统蔡英文今天3月2日在推特上为台湾凤梨做广告，通过“凤梨外交”向国际社会秀台湾…

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台湾总统蔡英文今天用英文发推特，向世界推销台湾菠萝（凤梨）。她说，我们的凤梨（Ananas）是全球最好的。我们会努力向更多国家卖出更多，以便让全世界都能吃到台湾水果。台湾水果肯定会给您带来微笑。

蔡英文向国际社会推销台湾凤梨的背景是北京当局上周宣布从3月1日开始暂停进口台湾凤梨，令台湾果农措手不及。

于是台湾各界动员起来，纷纷购买凤梨，支持果农。之前蔡英文回应北京的这个决定，呼吁仿照澳洲对付北京制裁的“自由红酒”，推出台湾的“自由凤梨”。

据中央社报道，中华电信今天宣布立即采购30公吨凤梨送给每位员工。台湾自来水公司今天也发布新闻稿表示，该公司职工福利委员会计画认购凤梨1万2000颗，现有5700多名员工每人将分送2颗。台湾婚宴业者桃园「皇家薇庭」今天宣布，将每桌赠送凤梨水果切盘，估计至7月底，会有约3500颗凤梨采购量；东森购物公司则预告，将携手台南市长黄伟哲推广关庙凤梨。

蔡英文今天透过推特向国际社会推销台湾凤梨可能会得到意外收获。她在给凤梨寻找销售渠道的同时，正可以通过这场“凤梨外交”运作，让台湾争取更多国际关注。