港台处长履新日 中高层三职员辞职 抗议管治新风

港府整顿香港电台后「空降」出任广播处长的李百全昨(1日)天履新，强调身为公共广播机构的港台，在享有编辑自主的同时，须兼顾编辑责任。员工方面，工会六名成员身穿黑衣迎接李百全上任，而包括公共事务节目总监王禄霞在内的三名中高层职员就在同日辞职，声言难以接受日后要被要求执行「许多超越底线的工作」，既是抗议，亦为管理新风投下不信任票。

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据了解，请辞三人负责的节目均曾被当局针对及要求修改，当中最高级的是主管港台电视部公共事务节目制作的总监王禄霞，她在过去大半年，因有讽刺警方环节的《头条新闻》、《左右红蓝绿》，以及因在记者会中向特首林郑月娥和警方严词提问的助理节目主任利君雅而与当局周旋；其余二人分别是负责《头条新闻》监制廖慧玲及《香港故事》监制方晓山。当中，新一辑的《香港故事》原名《香港病了》，于春节前播放，但播出预告短片后遭叫停，改为《疫行者》后方获放行，开始播放时间亦因此延至大年初十(即2月21日)。

据电视部员工引述，王禄霞向同事解释辞职决定时表示，当局2月中旬发布港台的管治及管理检讨报告后，预料自己将被要求做许多超越底线的工作，她难以执行，因此请辞；而方晓山亦以「世界变了…我唔识玩」为由离职。港台表示，对员工离任不作评论。

在早上，李百全上班前会见传媒，声言会带领港台履行《香港电台约章》下的公共广播目的及使命，确保港台可按《约章》享有编辑自主，但同时亦要履行编辑责任。他又说，会以三十多年的政务主任职系工作经验，为确保港台身兼政府部门和公共广播机构应有的良好企业管治，作出贡献。

曾在2011年以身穿黑衣和铺上黑地毯迎接首位「空降」港台出任广播处长的政务官邓忍光履新的香港电台节目制作人员工会，昨日只是由六名成员身穿黑衣「迎接」李百全。工会主席赵善恩期望李百全能知行合一，捍卫港台升迁制度，并会密切留意利君雅的合约问题。

中文大学新闻与传播学院讲师梁丽娟表示，李百全指要确保港台作为政府部门的良好「企业管治」，意味港府不满港台过往的管理风格和模式，预计新任处长会以强硬手法管治港台。