港台處長履新日 中高層三職員辭職 抗議管治新風

港府整頓香港電台後「空降」出任廣播處長的李百全昨(1日)天履新，強調身為公共廣播機構的港台，在享有編輯自主的同時，須兼顧編輯責任。員工方面，工會六名成員身穿黑衣迎接李百全上任，而包括公共事務節目總監王祿霞在內的三名中高層職員就在同日辭職，聲言難以接受日後要被要求執行「許多超越底線的工作」，既是抗議，亦為管理新風投下不信任票。

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據了解，請辭三人負責的節目均曾被當局針對及要求修改，當中最高級的是主管港台電視部公共事務節目製作的總監王祿霞，她在過去大半年，因有諷刺警方環節的《頭條新聞》、《左右紅藍綠》，以及因在記者會中向特首林鄭月娥和警方嚴詞提問的助理節目主任利君雅而與當局周旋；其餘二人分別是負責《頭條新聞》監製廖慧玲及《香港故事》監製方曉山。當中，新一輯的《香港故事》原名《香港病了》，於春節前播放，但播出預告短片後遭叫停，改為《疫行者》後方獲放行，開始播放時間亦因此延至大年初十(即2月21日)。

據電視部員工引述，王祿霞向同事解釋辭職決定時表示，當局2月中旬發布港台的管治及管理檢討報告後，預料自己將被要求做許多超越底線的工作，她難以執行，因此請辭；而方曉山亦以「世界變了…我唔識玩」為由離職。港台表示，對員工離任不作評論。

在早上，李百全上班前會見傳媒，聲言會帶領港台履行《香港電台約章》下的公共廣播目的及使命，確保港台可按《約章》享有編輯自主，但同時亦要履行編輯責任。他又說，會以三十多年的政務主任職系工作經驗，為確保港台身兼政府部門和公共廣播機構應有的良好企業管治，作出貢獻。

曾在2011年以身穿黑衣和鋪上黑地毯迎接首位「空降」港台出任廣播處長的政務官鄧忍光履新的香港電台節目製作人員工會，昨日只是由六名成員身穿黑衣「迎接」李百全。工會主席趙善恩期望李百全能知行合一，捍衛港台升遷制度，並會密切留意利君雅的合約問題。

中文大學新聞與傳播學院講師梁麗娟表示，李百全指要確保港台作為政府部門的良好「企業管治」，意味港府不滿港台過往的管理風格和模式，預計新任處長會以強硬手法管治港台。