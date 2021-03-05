人大为香港选举增资格审查以便筛选 又削民意代表、增中国组织成员

继去年为香港订定《港区国安法》后，中国人民代表大会今年再为香港选举制度作出改变，根据与北京中央官员会晤的消息人士透露，中国政府建议取消香港特首选举委员会内的地区民意代表，新增一个由中国全国性组织为代表的组别，而人数亦会顺应增加四分之一至1500人；立法会议席方面，亦会取消地区民意代表的六个议席，但加入仍受北京控制的选举委员会委员，令议席较现时增加约三成至90席，使民主派变成少数派。而更重要的是，新增选委会筛选立法会议员参选者的功能，使香港选举向伊朗模式靠近。

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盛传要为落实「爱国者治港」原则而改变香港选举制度的北京政府，再次藉人大动手。今早在北京人民大会堂召开的新一次中国人民代表大会，议程包括审议《全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定（草案）》。

人大委员长王晨在开幕式上表示，「完善」香港特区选举制度的总体思路，是以重新构建选委会及增加其权力为核心，优化后的选委会将继续负责选出行政长官，并赋予选委会选举产生较大比例的立法会议员，以及直接参与提名全部立法会议员候选人的新职能。为此，须修改《基本法》有关行政长官选举办法的附件一和附件二。他又说，改动将由中央以《决定》加香港立法的方式分部推行，待人大作出决定后，会授权人大常委会按照有关决定，跟有关方面及早启动相关修例程序。

他形容，改动是要通过选委会扩大香港社会均衡有序的政治参与和更广泛的代表性，亦要建立全流程资格审查机制，形成一套符合香港实际情况，有香港特色的新民主选举制度。

王晨未有详谈修改细节，但据香港传媒引述了解港澳办主任夏宝龙和副主任张晓明昨晚向港区政协简介具体建议的消息人士报道，特首选举委员会中，以区议员身分和循此选入立法会的选委会席位全部取消，即现时123个、绝大部分由民主派拥有的席位将不复见；另外，选委会界别将由四个增至五个，议席将由现时1200个增至1500个，新增名额将分配予政协、中华全国青年联合会、中华全国妇女联合会及中华全国归国华侨联合会等全国性组织。

立法会方面，议席将由现时的70席增至90席，取消循区议员互相提名再经由全港市民选出的「超级区议会」和区议会（一）共六个议席；另一方面，则大大增加选委会成员的议席，此消彼长下，令立法会议席由现时的70席增至90席。

由于立法会将增加由选委会选出的议席，以及参选人须取得一定选委会委员的提名方可成为候选人，而选委会一般在特首换届年之前一年的年底选出，即明年特首选举的选委会将于今年12月诞生，故此原本推迟至今年9月举行的立法会选举，应该要相应再押后。

此外，除了立法会须取得选委提名方可参选外，其他选举亦会设立「资格审查委员会」以审视参选者是否爱国爱港。由于提名模式改变，《基本法》附件一和附件二均须作出修改。消息人士称，人大通过决定后，将交由香港进行本地立法，期望于7月前完成。

王晨在解说《草案》时指出，港人治港的底线是「以爱国者为主体的港人治理香港」，但香港社会过去一段时间出现的港独和反中乱港乱象，让有升人士透过选举或公职人员身分，肆无忌惮从事反中乱港活动，瘫痪立法会运作，阻挠港府依法施政，策划并实施所谓预选，妄图通过选举掌控香港立法会主导权，夺取香港管治权；外国和境外势力则以制裁中港官员为香港反中乱港势力提供保护伞。凡此种种，均严重影响香港的宪制和法治秩序，严重挑战宪法、基本法和国安法的权威，严重危害国家主权安全。为此，中央必须措施来完善特区选举制度和机制存在的漏洞和缺陷，消除隐患和风险，以确保爱国者为主体的港人治港，使「一国两制」行稳致远，香港长治久安，为中华民族复兴作出贡献。