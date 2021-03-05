欧盟呼吁中国慎重考虑任何对香港选举制度改革，准备采取相应措施

欧盟外交事务与安全政策发言人马斯拉里（Nabila Massrali）3月5日表示，欧盟呼吁中国慎重考虑任何改革香港选举制度的决定，及其将带来对政治和经济的影响，因为这将破坏香港的基本自由、政治多元化和民主原则。她指出，欧盟随时准备采取相应措施。

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欧盟通过声明表示，“3月4日，中国全国人民代表大会宣布，将审议修改香港特别行政区的选举制度。预计3月11日可作出决定。如果这项改革通过，将对香港的民主原则和民选代表产生潜在的深远负面影响。这也将与香港以往的选举改革背道而驰，并违背《基本法》第四十五条和第六十八条关于在行政长官和立法会选举中实行普选的承诺。 ”

声明指，“欧盟呼吁北京当局慎重考虑任何改革香港选举制度的决定所带来的政治和经济影响，因为这将破坏基本自由、政治多元化和民主原则。正如欧盟外长们所商定的那样，欧盟随时准备采取更多措施，应对香港政治自由和人权的进一步严重恶化，因为这将违反中国的国内和国际义务。”

十三届全国人大第四次会议5日开幕，中国全国人大副委员长王晨作出关于《全国人大关于完善香港特别行政区选举制度的决定草案》的说明，提出要完善本港的选举制度，主要为特首产生办法和立法会产生办法，确保由“爱国者治港”。王晨称，要完善本港的选举制度，总体思路是“以对香港特别行政区选举委员会重新构建和增加赋权为核心进行总体制度设计”，具体包括优化选委会的规模、组成及产生办法；除继续选举特首外，赋予选委会选举较大比例立法会议员，以及直接参与提名参选立法会议员的职能等。