港澳被剔出美基金会经济自由排名 称政策受北京控制 学者忧影响评级机构看齐

曾连续廿五年获美国传统基金会评为全球最自由经济体的香港，连同中国另一特区澳门，被剔出该指数评估，基金会解释，指数只会为拥有经济主权的独立经济体计算其自由度，但近年事态发展显示，港澳相关政策最终由北京控制，并指日后可能把两地的经济自由度并入中国计算。港府对基金会决定表示极度失望和遗憾；有学者忧虑，事件不利香港推广，一旦国际评级机构跟随，把香港信贷评级跟中国内地看齐，影响将极大。

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作为美国右翼智库的传统基金会，昨发表2021年度《经济自由度指数》报告，新加坡连续第二年保持最经济自由体的冠军地位，其次是新西兰和澳洲；而同处亚洲区的台湾，则在186个经济体中排名升至第六，中国排名则跌四位至第107位，评分亦减少到58.4分，低于乌干达等非洲国家，属「大部分情况不自由」(mostly unfree)类别。

中国近年加强管控香港，自2019年反修例运动后，情况更严峻，2020年的指数报告把雄踞自由榜冠军二十五年的香港降至第二位，今年更被指数剔出排名之列，基金会创办人傅尔纳在《华尔街日报》撰文解释，指近年的发展显示，香港和澳门的政治明显受到北京操控，香港在过去两年更加失去政治自由和自治，令香港在很多方面变得几乎与中国内地其他主要城市无分别。他续称，香港的价值在于与中国和英国的联系，但香港现时与中国的联系更牢固，与英国的联系明显减弱，特别是英国传统的普通法、言论自由和民主。

值得注意的是，因应香港在「司法有效性」的分项评分下跌，行政长官林郑月娥前年曾与傅尔纳会面，表明不同意报告指北京政府保留对《基本法》最终解释权限制了终审法院的权力。

港府同晚发表声明，指基金会的决定既不合适，亦缺乏理据，指香港在指数各项评估细项的优势和地位并无改变，基金会的做法对香港不公，有政治偏见，绝不认同基金会指香港的经济政策最终由北京控制的评论，认为评论绝不正确，亦非基于事实。

另外，财经事务及库务局长许正宇接受电视台访问时表示，不担心基金会的做法引发撤资潮。他认为，若基金会贸然因观感或主观臆测而将香港剔出排名榜，只会影响指数的认受性。

美国克林信大学经济学系副教授徐家健亦持相若意见，他今早在电台节目指出，基金会做法对香港的实际影响不大，学术界和外资大多不会参考该指数，强调外资对香港的投资信心，主要取决于香港的法治、资金是否自由出入等实际因素。但他指出，银行或金融机构的评级才重要，一旦国际评级机构也将香港评级跟中国内地看齐，届时将真正影响香港公司的信贷评级，影响极大。

不过，中文大学商学院高级讲师李兆波则持不同看法，他认为，基金会的做法，不利香港向外推广国际形象和营商环境，令他国企业考虑投资时缺少参考，可能失去机会。他更担心，其他国际组织或学术机构会跟随基金会，令香港难以向国际投资者展示其独特性，进一步影响香港吸引资本。