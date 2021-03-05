特首欢迎人大改变香港选举 民主派狠批开倒车 势削选举认受性

对中国人大改革香港选举制度，香港特首林郑月娥表示欢迎，形容是继《港区国安法》止暴制乱后「再次由全国人大为特区排难解困」，港府会全力配合；不过，民主党主席罗健熙和学者批评相关改动既罔顾人大早前释法订定的程序，更是开倒车，势将令港人对香港、北京政府和选举失去信心。

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法律学者陈文敏今早在电台节目批评北京此举是把人大常委会2004年就香港政制发展需要走五个程序的「五部曲」置于脑后，由北京主导下一步到位，是随其喜恶套用或忽视《基本法》的表现；他更质疑，北京对香港选举的改动，是否害怕他们心目中的「爱国者」不能在公平公开的选举中获胜而作出？但北京不是说，大部分港人都是爱国的吗？

他更忧虑，相关改动令人忧虑能否有一个公平的选举，令选举变得没有存在意义，增加议席也只是让政府心目中的人选进入议会，令港人对选举变得冷漠，令选举认受性备受削弱。

此外，民主党主席罗健熙表示，北京是把香港选举开倒车，将大大削弱港人对香港、北京政府和选举制度的信心。

不过，港府表明会全力配合北京修例，特首林郑月娥昨晚在社交媒体脸书上已表示，欢迎人大审议香港选举以落实「爱国者治港」方针，她今天在人大会议开幕礼后發表聲明，指鉴于未来十二个月会有多场选举，立法工作己是刻不容缓，港府定必全力以赴，反映香港社会各界意见，协助全国人大常委会修订《基本法》有关行政长官产生办法的附件一及有关立法会产生办法和表决程序的附件二，并按此修改本地的相关选举法例，交立法会审议。

她又说，香港近年确实发生了不利「一国两制」实施的情况，也出现了鼓吹「港独」、组织抗拒中央管治、甚至勾结外部势力制造社会动乱的份子；若不及时遏止，反中乱港势力将通过选举进入香港的政治体制，损害香港的繁荣稳定，令「一国两制」岌岌可危。

声明又说，过去两年，香港面对前所未有的挑战，无论是制定实施《香港国安法》，令香港由乱入治；或者完善香港选举制度，确保「爱国者治港」，均显示中国对港人的关顾。