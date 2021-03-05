英政府改变移民政策，允许来英港人申请福利待遇

在英国活动团体和反对党工党的压力之下，英国内政部3月4日公开移民规则修改文件，取消了对定居英国的香港人获得政府公共资金的禁令。此前，相关群体担心，新来的香港移民中可能会有人陷入贫困的风险。

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据政治新闻网站Politico报导，英国内政部在周四公开的一份文件中表示，“有陷入贫困风险”（如紧急危难、兼养年幼仍暂不能应付者)的英国国民（海外）护照BNO居留签证的持有人，将可以根据具体情况申请公共资金补助。对此，希望提出申请的港人必须向英国内政部提供经济状况的证据，或者证明他们有孩子和非常低的收入。

据悉，香港目前有35万人持有有效的BNO护照，有250万名合资格申请BNO人士，另外再有250万人是其亲属，总共有540万人能以BNO计划移民英国。英国政府此前估计头5年将有30万人利用该计划移民英国。

报导指，在英港人团体“英国港侨协会”（HKB）的创始人郑文杰对这一消息表示欢迎。上个月，该团体曾致函英国内政部，呼吁其在BNO签证持有人申请公款资助时酌情处理，并对那些真正需要支持的人提供帮助。此外，三位工党影子大臣也先后敦促保守党政府改变相应政策，并警告说，除非减少经济障碍，否则BNO签证途径将只能为香港富人服务。