英政府改變移民政策，允許來英港人申請福利待遇

在英國活動團體和反對黨工黨的壓力之下，英國內政部3月4日公開移民規則修改文件，取消了對定居英國的香港人獲得政府公共資金的禁令。此前，相關群體擔心，新來的香港移民中可能會有人陷入貧困的風險。

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據政治新聞網站Politico報導，英國內政部在周四公開的一份文件中表示，“有陷入貧困風險”（如緊急危難、兼養年幼仍暫不能應付者)的英國國民（海外）護照BNO居留簽證的持有人，將可以根據具體情況申請公共資金補助。對此，希望提出申請的港人必須向英國內政部提供經濟狀況的證據，或者證明他們有孩子和非常低的收入。

據悉，香港目前有35萬人持有有效的BNO護照，有250萬名合資格申請BNO人士，另外再有250萬人是其親屬，總共有540萬人能以BNO計畫移民英國。英國政府此前估計頭5年將有30萬人利用該計畫移民英國。

報導指，在英港人團體“英國港僑協會”（HKB）的創始人鄭文傑對這一消息表示歡迎。上個月，該團體曾致函英國內政部，呼籲其在BNO簽證持有人申請公款資助時酌情處理，並對那些真正需要支持的人提供幫助。此外，三位工黨影子大臣也先後敦促保守黨政府改變相應政策，並警告說，除非減少經濟障礙，否則BNO簽證途徑將只能為香港富人服務。