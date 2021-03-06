彭定康：修改香港选举制度，中共违背其所有承诺

第十三届全国人大第四次会议3月5日在北京开幕。中国全国人大副委员长王晨作出关于《全国人大关于完善香港特别行政区选举制度的决定草案》的说明，提出要完善香港的选举制度，主要为特首产生办法和立法会产生办法，确保由“爱国者治港”。该消息宣布后引发美国和欧盟地关切及批评，指其将破坏香港的基本自由、政治多元化和民主原则。

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对此，欧盟呼吁中方慎重考虑任何改革香港选举制度的决定，及其将带来对政治和经济的影响，因为这将破坏香港的基本自由、政治多元化和民主原则。欧盟外交事务与安全政策发言人马斯拉里（Nabila Massrali）周五称，欧盟随时准备采取相应措施。美国拜登政府则谴责修改香港选举制度是对香港自治与民主程序的“直接攻击”，并指美国方努力在国际社会“激励集体行动”来应对中国在新疆、香港等地的镇压。

美国国务院发言人普赖斯（Ned Price）在当天的记者会上表示，“美国谴责中华人民共和国继续攻击香港的民主机制。在3月5日的全国人民代表大会开幕会上，全国人大常委会副委员长王晨预先说明了对香港选举制度的一系列所谓‘改革’。这些是对香港自治、香港自由与民主程序的直接攻击，限制参与，减少民主代议，并窒息政治辩论，为的是违背香港人民的明确意愿并剥夺他们在自己的政府与治理中的声音。”

普赖斯说，“如果落实，这些措施将严重破坏香港的民主机制，并直接违反了承认香港选举应朝普选方向迈进的《基本法》。我们呼吁中华人民共和国信守其国际义务和承诺，并以符合香港《基本法》的方式行事。我们从一开始就说过这点：美国与香港人民站在一起。香港人民寻求的只不过是他们理应得到而且应受保障的普世权利。”

英国前保守党领袖、议会下议院议员伊恩·邓肯·史密斯(Iain Duncan Smith) 向政治新闻网站Politico表示，“光说谴责的话已经不够了”。担任“对华政策跨国议会联盟”（IPAC）联合主席的史密斯说，“以英国为首的世界各国外长应该设法向中国表明，中方违反国际法的行为不能不承担后果。”

英国末代港督彭定康（Chris Patten）告诉记者称，这是“迄今为止抹杀香港自由和在法治下实现更大民主愿望的最大一步”。他说，“中共违背了其所有承诺，尤其是邓小平作出的承诺，中共规定要想成为中国的爱国者，就必须宣誓效忠共产党。”彭定康补充说，“这完全破坏了‘一国两制’的誓词。中共再一次向世界表明，它是不可信任的。”

就北京方面的这一决定，香港特首林郑月娥周五在脸书发文指，对人大会议将审议有关完善香港的选举制度，落实“爱国者治港”的方针政策表示欢迎。特区政府也发声明称，尊重中央在政治体制完善方面的主导权，并会作出全面配合。