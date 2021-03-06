彭定康：修改香港選舉制度，中共違背其所有承諾

第十三屆全國人大第四次會議3月5日在北京開幕。中國全國人大副委員長王晨作出關於《全國人大關於完善香港特別行政區選舉制度的決定草案》的說明，提出要完善香港的選舉制度，主要為特首產生辦法和立法會產生辦法，確保由“愛國者治港”。該消息宣布後引發美國和歐盟地關切及批評，指其將破壞香港的基本自由、政治多元化和民主原則。

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對此，歐盟呼籲中方慎重考慮任何改革香港選舉制度的決定，及其將帶來對政治和經濟的影響，因為這將破壞香港的基本自由、政治多元化和民主原則。歐盟外交事務與安全政策發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）周五稱，歐盟隨時準備採取相應措施。美國拜登政府則譴責修改香港選舉制度是對香港自治與民主程序的“直接攻擊”，並指美國方努力在國際社會“激勵集體行動”來應對中國在新疆、香港等地的鎮壓。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）在當天的記者會上表示，“美國譴責中華人民共和國繼續攻擊香港的民主機制。在3月5日的全國人民代表大會開幕會上，全國人大常委會副委員長王晨預先說明了對香港選舉制度的一系列所謂‘改革’。這些是對香港自治、香港自由與民主程序的直接攻擊，限制參與，減少民主代議，並窒息政治辯論，為的是違背香港人民的明確意願並剝奪他們在自己的政府與治理中的聲音。”

普賴斯說，“如果落實，這些措施將嚴重破壞香港的民主機制，並直接違反了承認香港選舉應朝普選方向邁進的《基本法》。我們呼籲中華人民共和國信守其國際義務和承諾，並以符合香港《基本法》的方式行事。我們從一開始就說過這點：美國與香港人民站在一起。香港人民尋求的只不過是他們理應得到而且應受保障的普世權利。”

英國前保守黨領袖、議會下議院議員伊恩·鄧肯·史密斯(Iain Duncan Smith) 向政治新聞網站Politico表示，“光說譴責的話已經不夠了”。擔任“對華政策跨國議會聯盟”（IPAC）聯合主席的史密斯說，“以英國為首的世界各國外長應該設法向中國表明，中方違反國際法的行為不能不承擔後果。”

英國末代港督彭定康（Chris Patten）告訴記者稱，這是“迄今為止抹殺香港自由和在法治下實現更大民主願望的最大一步”。他說，“中共違背了其所有承諾，尤其是鄧小平作出的承諾，中共規定要想成為中國的愛國者，就必須宣誓效忠共產黨。”彭定康補充說，“這完全破壞了‘一國兩制’的誓詞。中共再一次向世界表明，它是不可信任的。”

就北京方面的這一決定，香港特首林鄭月娥周五在臉書發文指，對人大會議將審議有關完善香港的選舉制度，落實“愛國者治港”的方針政策表示歡迎。特區政府也發聲明稱，尊重中央在政治體制完善方面的主導權，並會作出全面配合。