回应王毅就台无妥协说 陆委会：台湾从来不是中华人民共和国一部分

中国国务委员兼外交部长王毅3月7日出席记者会时就台湾问题表示，“中国政府在台湾问题上没有妥协余地”。他并要求美国恪守“一中原则”和中美三个联合公报，慎重和妥善处理涉台问题。对此，台湾陆委会当晚回应称，“台湾从来不是中华人民共和国的一部分”。

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周日记者会上，凤凰卫视记者提问称，“特朗普政府解除了美台交往限制。有智库将中美在台湾问题上爆发危机列为全球最高潜在冲突。中方如何看待美国对台政策？”王毅回答说，“对于台湾问题，我想强调三点：首先，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，这是历史和法理事实，也是国际社会的普遍共识。”

王毅补充说，“第二，海峡两岸必须统一，也必然统一，这是大势所趋，是中华民族的集体意志，不会改变，也不可能改变。中国政府维护国家主权和领土完整的决心坚定不移，我们有能力挫败任何形式的‘台独’分裂行径。”

王毅说，“第三，一个中国原则是中美关系的政治基础，是不可逾越的红线。中国政府在台湾问题上没有妥协余地，没有退让空间。我们敦促美国新一届政府充分认识台湾问题的高度敏感性，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报，彻底改变上届政府‘越线’、‘玩火’的危险做法，慎重和妥善处理涉台问题。”

据中央社报导，台湾陆委会当晚以书面形式就王毅的发言应询表示，“台湾坚定维护国家主权与民主自由的立场，始终一贯；中华民国是主权国家，台湾从来不是中华人民共和国的一部分，台湾有权利与国际社会正常交往，台湾的前途更只有台湾2300万人民有权决定。”

台陆委会称，“维护台海和平稳定，是双方共同责任，而非一方以威吓打压将片面主张强加于另一方。因此再次呼吁中共当局，正视与尊重两岸现实与台湾民意，思考良善举措，优先透过建设性的对话与交流，保障两岸人民权益，才有助于逐步化解分歧。”