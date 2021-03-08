为了迁就立法会改选香港区议会也要改变选法

为了达到未来立法会选举新方法万无一失，必由爱国人士组成，北京向香港选举制度开刀，料会取消2010年政改方案中让117名区议员有权选特首的安排，2010年有份力促政改方案通过、加入“超区”议席、落实现时香港立法会选举模式的前基本法委员会副主任梁爱诗接受商台访问时，否认2010年在促成上述方案“落过好多力”，又指区议会非政治组织，质疑是否适合存在于选委会。

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梁爱诗7日于在电台节目指，没想过会发生2019年的“大冲击”，包括过去三次政改，仅一次获立法会通过，更觉今是而昨非：“我们亦无全盘的考虑，令区议会选举中得票百份之五十七的那些人人，能够有百份之八十五的﹙区议会﹚议席，如果讲民意的讲，那么·真系表达到民意了，所以我们要考虑修改了！”

她相信原定押后至今年9月进行的立法会选举，将因今次改造选委会再推迟，并认为可在今届立法会会期前完成，在选委会选举后再进行立法会选举。

问到在今次改革后民主派是否不能再进入立法会时，梁声称改革“不是针对泛民人士”，只是针对损害国家和香港利益的人士，令他们不能参与公职，又称即使做过损害国家和香港利益的人士，不代表以后都不能参选，反问：“那么黑社会都有洗底，是不是？”

2010年曾力促立法会通过政改方案的梁爱诗今天声称根据基本法，区议会只有“巿政”功能，非“政治组织”，质疑：“那么还适合不适（选委会），或者就算不是完全排除，是是否数目应该少一点？”她与其他建制代表一样，指未来可考虑将全部港区政协委员加入选委会，声称一些全国性组织如工商联、妇联、青联在港“有广泛代表性”，相关代表加入选委能确保“爱国者治港”原则。

至于外传设参选人的资格审查机制，梁爱诗指，有关机制不只审核相关人士参选前是否符合爱国爱港的标准，亦有权审查在任时是否符合资格，指有人质疑选举主任是否有相关审查的政治能力、不同选举主任的标准也不一致，故有需要设立更高层次的审查机制。

梁爱诗又解读全国人大常委会副委员长王晨早前谈话，指王晨称选委会将产生“较大比例”的立法会议员，意味未来立法会中，选委会将如回归初期般拥有立法会议席，议席数量更会比立法会直选和功能组别多，并将有权提名功能组别和直选组别的参选人。

对于今次改例未有按“政改五步曲”进行，梁爱诗强调全国人大常委会有权修改香港的选举法，“个权力系不可置疑”，没有违反《基本法》。不少港人觉得有关“改革”是倒退，梁不认同，强调国际环境越来越复杂，中央是按香港的实际情况推进选举制度，又指目前最重要保证香港行政、立法、司法的权力不会落在损害香港的人士手上。