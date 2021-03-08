台帛将开放旅游泡泡帛琉总统惠恕仁将访台宣布

台湾疫情中心指挥官陈时中今天透露，台湾与帛琉都没有疫情，目前双方打算采取「绿色信道」方式相互开放旅游，该中心会同台湾外交部正在和帛琉官方密集讨论确认最后的方案，包括入境后是否还需要居家检疫以及航班班次等。这个消息让因为疫情几乎闷坏了的台湾民众燃起了出国旅游的希望。

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外传帛琉总统惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）本月15日将来台湾宣布台湾与帛琉的「旅游泡泡」相关措施。台湾外交部表示，非常欢迎帛琉总统在「台帛安全旅行圈」启动后，择期访台，向国际宣扬台帛旅游泡泡，强化两国邦谊，将在相关规画完成后，正式宣布。

台湾外交部指出，帛琉总统惠恕仁上任之后，积极推动成立台帛之间的「无菌廊道」（sterile corridor），也就是「台帛旅游泡泡」或「台帛安全旅行圈」；台湾与帛琉都是防疫极为成功的模范国家，为增进双边互动交流及实质关系，台湾相关部会与旅游业者已经为台帛旅游泡泡召开了多次协调会议，商讨具体可行的方案。

疫情指挥中心官员透露，帛琉当地有关新冠肺炎的采样、检验，都由台湾新光医院负责，因此，指挥中心清楚掌握当地状况。既然如此，未来开放旅游泡泡后，台湾人是否可直接入境帛琉，且返台后是否不用居家检疫呢？官员说，这是「规画中可能的方式」。

在帛琉深耕国际医疗的新光医院副院长洪子仁说，未来台湾、帛琉「旅游泡泡」倾向「团进团出」，不开放自由行；双方研议成立旅客验证中心(TVC)，台湾前往帛琉的旅客出境前，只要到北、中、南七到九家指定大型医学中心采检，检验结果可直接上传旅客验证中心，做为出入境证明，省去往返医院领报告的时间。至于入境帛琉后，是否还要在机场采验下呼吸道分泌物(PVR)，或做血清抗体检验、或抗原检测，指挥中心会议将再进一步确认。

曾应帛琉总统惠恕仁邀请前往帛琉商谈开放旅游细节的旅游业者透露，目前包括饭店、交通都已洽谈完成，仍待官方公布正确的对飞日期，以及检疫、隔离天数等政策细节。

业者透露，；目前规画团进团出，初期暂定双方一周飞两班，由华航执飞，后期每周各飞八班，华航六班、长荣两班，帛琉太平洋航空则向台湾虎航租飞机和机组人力参与。「消息一直压着，等帛琉总统来才会宣布」

业界希望四月就能开始执行，但航班换算后每天约只有两百个座位，商机「看得到、吃不到」，希望未来可规画更多航班。

另有消息指出，台湾国安单位正在评估两岸复航的可行性，疫情指挥官陈时中说，「这部分还要慎重考虑」，他说，目前台湾还没开始注射疫苗，未来，疫苗注射的覆盖率要达到六成，才会考虑边境开放等各项措施；至于中国大陆宣布将推出国际旅行健康证明的电子证明，台湾必须先了解各国及组织相关规格，以及如何认证，掌握这两部分后，才有是否采用的问题。