当年港英大红人范徐丽泰今天被指中国喉舌

虽然规定香港如何落实“一国两制”的《基本法》中有专章讲述“政治体制”，但前全国人大常委、前立法会主席范徐丽泰接受内地传媒专访时却声称“一国两制”中的“两制”，是指“经济制度、金融开放的制度”，而不是政治制度，因为香港要改变政治制度，需经全国人大常委会通过或备案才能实施。曾任基本法谘询委员的民主党前主席李永达接受《苹果》查询时指，“一国两制”除指两地经济制度有所不同，亦指香港会维持资本主义社会下的人权、自由、法治和民主制度，斥范太扭曲历史。

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范太接受内地传媒专访时谈及人大审议有关完善本港选举制度的决定议案时表示，目前香港的趋势已经偏离《基本法》的原意，因此要回看历史，回归“一国两制”的初心；香港运行的选举制度不可行，会将香港的繁荣安定付诸流水，形容本港已经“被逼到悬崖边”。

范太更声称一国两制中的两制，是指“经济制度、金融开放的制度”，而非政治制度，因香港要改政治制度，须全国人大常委会通过或备案才可以。

李永达接受查询时指，根据中共前领导人邓小平的说法，一国两制是指内地维持社会主义制度，香港则维持资本主义制度，亦指香港会维持资本主义社会下人权、自由、法治和民主制度，“如果唔系点解基本法45条、68条要写特首同立法会选举要迈向普选产生？”若只讲经济制度，当日将中国宪法全部写入基本法已可，“但我们（起草《基本法》时）并没有他们全部抄嚟香港。”

曾任基本法谘询委员的民主党前主席李永达接受《苹果》查询时指，根据中共前领导人邓小平的说法，“一国两制”是指内地维持社会主义制度，香港则维持资本主义制度，两地除经济制度有所不同，亦指香港会维持资本主义社会下的人权、自由、法治和民主制度，“如果不是，为何《基本法》45条、68条要写特首同立法会选举要迈向普选产生？如果纯粹系讲经济制度，我哋将中国宪法全部照抄落《基本法》照抄可了！

香港实行“一国两制”一向被视为两岸统一的示范，中共已故领导人邓小平在1979年1月提出“一国两制”的构想，表示只要台湾“回归祖国”，中共尊重台湾的现实和现行制度。

81年，中共表示若台湾成为特别行政区，享有高度自治权，并可保留军队，中央政府不干预台湾的地方事务，“台湾现行社会、经济制度不变，生活方式不变，同外国的经济、文化关系不变。”中共官方对“一国两制”的演绎，一直解释是充份考虑台湾的具体情况，“国家的主体坚持社会主义制度，同时在台湾保持原有的资本主义制度和生活方式长期不变”，并非只谈经济金融制度。

前全国政协委员刘梦熊亦在社交媒体发文，批评范徐丽泰的言论是“胡说八道”、缺乏基本常识：“存在决定意识、经济基础决定上层建筑是马克思政治经济学的ABC”；资本主义经济制度下，自然构建出资本主义的社会制度而非社会主义的政治制度，这是社会发展客观规律。

刘斥范太一番言论只是“胡言乱语”，“根本违反中英联合声明，违反基本法，违反邓小平一国两制初衷！在此歪论盛行、越走越远的当下，我谨敦促范徐丽泰之流补一课”。