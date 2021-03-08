科兴疫苗连日出意外接种递减仍有人为爱国打针

根据政府数字，预约接种科兴疫苗的人数由本月 1 日逾 15 万人，连日递减至前日（５ 日）约 4900 人，在网上预约接种复必泰疫苗的，则有 6000 人。继本港昨日出现第二宗怀疑接种疫苗后死亡事件，政府没再公布预约数字。

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7日在官涌接种中心人流明显疏落，有六旬长者接种科兴疫苗后表示，对中国有信心，不担心近日的死亡事件；亦有七旬翁表示，不信任中国，认为“外国人准确好一点”，会选择复必泰疫苗。

67 岁的姚先生接种科兴疫苗后表示，两宗接种疫苗后死亡的事件或属个人健康问题，他说自己向来无病无痛，对此不太担心，“人辈子打针都不会打不到五、六次，食药都食都吃不到两粒，那你说你会有多少问题”。至于为何选择科兴疫苗，他说自己不是专家，不懂判断，但对国家有信心，“我自己是中国人，我就对中国有信心，就系一句说话”，“笃支针好似只蚁叮一叮，没问题，放心啦”。

61 岁的黄先生在接种后说，今日疫苗接种中心“冇乜人”，他不用排队，办理手续后就能立即接种。他说接种哪款疫苗都可以，“中国嘅更加有信心”，问到原因，他说“中国支援咁多第三世界”，又指接种后没特别感觉，“手臂郁动自如”。他说，知道复必泰有逾 9 成保护率，而科兴则只有约一半，“冇所谓㗎，政府买乜，我哋咪用咩啰”，对有关疫苗的负面消息都不感到担心。

七旬翁拒选科兴：不信中国

75 岁的李先生今日路过中心则指自己并无预约，只是来看看情况，又指自己不会选择国产的科兴疫苗，对早前两宗死亡事件有保留，“我（年龄）70 几岁点会去吧命拼”。他又展示随身携带的高血压药，说自己有长期病，会谨慎选择，“股票向下我就唔买，不必像”，“疫苗都系一样，边只药死人我就不打”。

李先生又说，他对比科兴及复必泰的疫苗后，认为后者较适合长者，担心科兴针对长者群组的研究不足。他又认为“鬼佬系准确啲”，“英国人做事系本身都唔差，美国人做嘢宜家唔得，将来都会得，中国人做嘢系讲得出做唔到”。