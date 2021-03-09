美决定派舰常态性穿行台海前曾私下照会台湾

这两年，美国军舰多次通过台湾海峡，引发关注。来自台湾官方的权威管道指出，美国海军作战舰穿行台湾海峡是美方政策下的常态性作为，而且曾事先向台湾官方传达这项消息。

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联合报今天报导，美方2018年决定让第七舰队神盾舰，利用例行勤务定期通过台湾海峡之前，一位美国国家安全局(NSA)人员曾经来到台湾，和台湾的情治官员碰面，在连续两天的聚会中，美国国安官员两度提到美国军舰未来将通过台湾海峡的消息。

据指出，接待美国官员的台湾情治官员向当时的国防部长严德发报告了这件事，第二天，严德发向台湾总统蔡英文报告，再隔一天，美国军舰也确实出现在台湾海峡；由于严德发事先掌握美国军舰的情资，为国防部在总统面前争得不少面子。

报导还透露，美国国安局官员来台时，台湾的情治官员别出心裁，自备炸鸡和啤酒，亲自安排对方到北部某知名棒球场，体验台湾的职棒文化，双方坐在内野看台，交换情资，在满场加油声中，聊出了美国军舰将穿行台海的信息。

美军舰艇通过台湾海峡的行动，目前仍在持续中。在特朗普政府时代，2020年就有13次；而拜登今年1月20日就任总统以来，美国海军作战舰也已经通过台湾海峡两次。