美決定派艦常態性穿行台海前曾私下照會台灣

這兩年，美國軍艦多次通過台灣海峽，引發關注。來自台灣官方的權威管道指出，美國海軍作戰艦穿行台灣海峽是美方政策下的常態性作為，而且曾事先向台灣官方傳達這項消息。

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聯合報今天報導，美方2018年決定讓第七艦隊神盾艦，利用例行勤務定期通過台灣海峽之前，一位美國國家安全局(NSA)人員曾經來到台灣，和台灣的情治官員碰面，在連續兩天的聚會中，美國國安官員兩度提到美國軍艦未來將通過台灣海峽的消息。

據指出，接待美國官員的台灣情治官員向當時的國防部長嚴德發報告了這件事，第二天，嚴德發向台灣總統蔡英文報告，再隔一天，美國軍艦也確實出現在台灣海峽；由於嚴德發事先掌握美國軍艦的情資，為國防部在總統面前爭得不少面子。

報導還透露，美國國安局官員來台時，台灣的情治官員別出心裁，自備炸雞和啤酒，親自安排對方到北部某知名棒球場，體驗台灣的職棒文化，雙方坐在內野看台，交換情資，在滿場加油聲中，聊出了美國軍艦將穿行台海的信息。

美軍艦艇通過台灣海峽的行動，目前仍在持續中。在特朗普政府時代，2020年就有13次；而拜登今年1月20日就任總統以來，美國海軍作戰艦也已經通過台灣海峽兩次。