香港怀疑又有疫苗中招迄今有7人不治

香港居民排队接种中国产科兴疫苗。近日有3人接种后死亡引发对疫苗安全性怀疑。2021年2月26日摄于香港某街区。

香港怀疑有七人因为接种疫苗死亡，但公务员事务局局长聂德权，食物及衞生局局长陈肇始被多名记者问及疫苗接种的安排，和如何确保市民了解自己是否适合接种等。但二人仅着市民，若有疑问可谘询医生。聂德权亦公布，将扩大优先接种群组至 7 个，总人数达 370 万。被问到在再有死亡个案出现时，扩大接种是否合适，聂德权则强调现时疫苗供应充足，是合适时机。

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根据立场新闻消息报道，一名 71 岁男子于 3 月 3 日在私家诊所接种科兴疫苗，至昨晚不适送入联合医院，抢救后离世，亦是第 3 名接种科兴疫苗后死亡的市民。但陈肇始在简报时没有提及此个案，到记者发问时，才表示每日在公立医院或急症室，都有不同程度的急性疾病发生，随着现时有超过 9 万人接种疫苗，有发生事故而同时打了疫苗的人，亦可能会随之出现，希望市民能明白。

她又指，相信市民在网上预约接种疫苗时，会看清相关接种须知，如果对接种有任何疑问，可以先在私家诊所，或医管局辖下普通科门诊谘询医生。

聂德权亦表示，市民若“有疑问，有担心，就不适宜接种，或者稍后先接种”。他又多次提及，社区疫苗接种中心非诊症的地方，因此不会提供查阅市民的“医健通”电子病历，又称如果市民对健康有疑虑，应先向医生查询。

聂德权指，周三（10 日）起会在医管局辖下 7 个中心提供接种 BioNTech 疫苗，至下周二（16 日）亦会再开放 12 间接种中心，当中 5 间为私家医院，其他多为体育馆。他续指，系统会在周三起，每日早上 9 时开放翌日的 16000 个 BioNTech 疫苗名额，及 6000 多个科兴疫苗名额。

聂德权又说，将扩大优先接种群组，新增 7 类人士，包括餐饮、街市、超市、便利店员工和速递员；公共交通工具的司机；建筑工人；物业管理人员；学校教职员；旅游业从业员和规例 599F 章辖下，各场所的工作人员，如健身中心人员。预料将增加 130 万人，优先群组整体将增至 370 万人。优先群组可以在明天早上 9 时开始预约。

有记者提问，指至今已有 3 人接种科兴疫苗后死亡，明日起扩大接种计划是否合适，以及会否为安全起见，先暂缓长者、长期病患人士接种计划。聂德权回应指，考虑现时 2 款疫苗的供应充足，同时各接种中心已准备就绪，认为现时扩大疫苗接种计划合适。他又说，世界各地都正展开疫苗接种，这些地方同样有关于疫苗接种后出现副作用的事件，“有轻微、有严重、甚至不幸可能亦都死亡事件”，最重要是分析事件与接种疫苗有无关系。