香港懷疑又有疫苗中招迄今有7人不治

香港懷疑有七人因為接種疫苗死亡，但公務員事務局局長聶德權，食物及衞生局局長陳肇始被多名記者問及疫苗接種的安排，和如何確保市民了解自己是否適合接種等。但二人僅着市民，若有疑問可諮詢醫生。聶德權亦公布，將擴大優先接種群組至 7 個，總人數達 370 萬。被問到在再有死亡個案出現時，擴大接種是否合適，聶德權則強調現時疫苗供應充足，是合適時機。

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根據立場新聞消息報道，一名 71 歲男子於 3 月 3 日在私家診所接種科興疫苗，至昨晚不適送入聯合醫院，搶救後離世，亦是第 3 名接種科興疫苗後死亡的市民。但陳肇始在簡報時沒有提及此個案，到記者發問時，才表示每日在公立醫院或急症室，都有不同程度的急性疾病發生，隨着現時有超過 9 萬人接種疫苗，有發生事故而同時打了疫苗的人，亦可能會隨之出現，希望市民能明白。

她又指，相信市民在網上預約接種疫苗時，會看清相關接種須知，如果對接種有任何疑問，可以先在私家診所，或醫管局轄下普通科門診諮詢醫生。

聶德權亦表示，市民若“有疑問，有擔心，就不適宜接種，或者稍後先接種”。他又多次提及，社區疫苗接種中心非診症的地方，因此不會提供查閱市民的“醫健通”電子病歷，又稱如果市民對健康有疑慮，應先向醫生查詢。

聶德權指，周三（10 日）起會在醫管局轄下 7 個中心提供接種 BioNTech 疫苗，至下周二（16 日）亦會再開放 12 間接種中心，當中 5 間為私家醫院，其他多為體育館。他續指，系統會在周三起，每日早上 9 時開放翌日的 16000 個 BioNTech 疫苗名額，及 6000 多個科興疫苗名額。

聶德權又說，將擴大優先接種群組，新增 7 類人士，包括餐飲、街市、超市、便利店員工和速遞員；公共交通工具的司機；建築工人；物業管理人員；學校教職員；旅遊業從業員和規例 599F 章轄下，各場所的工作人員，如健身中心人員。預料將增加 130 萬人，優先群組整體將增至 370 萬人。優先群組可以在明天早上 9 時開始預約。

有記者提問，指至今已有 3 人接種科興疫苗後死亡，明日起擴大接種計畫是否合適，以及會否為安全起見，先暫緩長者、長期病患人士接種計畫。聶德權回應指，考慮現時 2 款疫苗的供應充足，同時各接種中心已準備就緒，認為現時擴大疫苗接種計畫合適。他又說，世界各地都正展開疫苗接種，這些地方同樣有關於疫苗接種後出現副作用的事件，“有輕微、有嚴重、甚至不幸可能亦都死亡事件”，最重要是分析事件與接種疫苗有無關係。