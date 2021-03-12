布林肯承诺将邀请台湾参加拜登提议的民主峰会

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）3月10日在出席国会众议院的一场听证会上表示，将邀请台湾参加由美国筹办的民主峰会。他指出，台湾是一个“强健的民主”。

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美国国会众议院外交委员会周三邀请布林肯就“拜登政府外交政策优先事项”出席听证会。在答复共和党籍众议员金映玉(Kim Young)关于台湾的提问时，布林肯作出了上述表态。期间，金映玉要求拜登政府就是否支持台湾参与世界卫生组织、邀请台湾参加民主峰会及展开美台自贸协定谈判等议题表达意见。

金映玉说，数十年来台湾都是美国在全球卫生及安全议题上一个非常珍贵的伙伴，“基于台湾对国际社会做出的许多贡献及其牢固的民主制度，今日许多人都应该清楚，台湾应该在像是世界卫生组织这样的地方有一席之地，以便能与全世界分享它的专长。”她还敦促拜登政府推动将台湾包括在即将举行的民主峰会中，并与台湾展开自由贸易协定谈判。她强调，希望在这些议题上能得到布林肯的承诺。

布林肯回答说，“我绝对承诺会做这件事。我和你有共同看法，台湾是一个强健的民主、一个非常强劲的科技力量，也是一个能够对世界，而不仅仅是对它自己人民做出贡献的国家。新冠肺炎就是一个很好的例子。”民主峰会是拜登总统在去年竞选时期提出的倡议，他当时在《外交事务》期刊上说，将在当选就任后一年内举行全球民主峰会，以更新自由世界国家的精神及共同目的。他说，这个民主峰会“将把世界民主国家汇聚一堂，强化我们的民主体制，诚实地对抗那些正在倒退的国家并凝聚一个共同的议程。”

布林肯在听证会上提到，该峰会可能会在年底举行。他还说，这次会议的作用是将志同道合的盟友聚集在一起，共同审视当前的挑战，互相学习。台湾驻美代表萧美琴后向媒体表示，她已多次向拜登政府表达台湾期待参与峰会，并补充说，得到了非常积极的回应。台湾外交部发言人欧江安周四亦称，感谢布林肯再度公开表达对台湾的坚定支持，以及对台湾民主制度及防疫成果的肯定，台湾将持续与拜登政府密切合作，“无论在维护民主、国际公共卫生挑战或经贸领域，我们将在台美长期友好的深厚基础上，进一步强化台美全球伙伴关系。”