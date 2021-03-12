日澳加等国就香港选制被修改表示严重关切

中华人民共和国第十三届全国人大四次会议3月11日以2895票赞成、0票反对、1票弃权表决通过《全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定》(简称“决定”）。对此，美国、英国、日本、澳大利亚、加拿大等国政府及欧盟等国际社会力量相继作出回应。

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日本外务省发言人吉田朋之11日通过声明指出，“继去年6月制定《香港国安法》，以及随后逮捕和起诉多名民主派议员和活动人士后，我们对中国全国人民代表大会最近决定改变香港的选举制度表示严重关切。”日方称，“尤其是这一决定将进一步削弱对以《基本法》和1984年《中英联合声明》为基础的 ‘一国两制’的信任，而‘一国两制’支撑了香港的繁荣，将大大削弱香港的高度自治。” 声明称，“日本的一贯立场是，在 ‘一国两制’下，香港必须保持自由开放的制度，民主稳定地发展。”

日方表示，“日本政府要求在香港以公平的方式举行有关选举，包括代表各种政治观点的候选人。我们已经向中方表达了这一立场，并将继续与国际社会合作，寻求中方的具体回应。”此前，日本首相菅义伟9日在与印度总理莫迪通电话时称，“对中国在东海和南海单方面改变现状的尝试以及《海警法》、香港等局势深表关切”。

澳大利亚外交部长佩恩（Marise Payne）12日通过推特提出，“澳大利亚对北京改变香港的选举制度表示严重关切，因为这些改变削弱了香港的民主制度。香港人必须有渠道行使其基本的政治表达自由。”

加拿大外交部同样就这一问题表态称，“加拿大对中国全国人大决定全面改革香港选举制度，以进一步限制政治参与表示严重关切。香港的繁荣和复原力来自于香港人民的活力和开放的表达。”