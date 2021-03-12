日澳加等國就香港選制被修改表示嚴重關切

中華人民共和國第十三屆全國人大四次會議3月11日以2895票贊成、0票反對、1票棄權表決通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》(簡稱“決定”）。對此，美國、英國、日本、澳大利亞、加拿大等國政府及歐盟等國際社會力量相繼作出回應。

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日本外務省發言人吉田朋之11日通過聲明指出，“繼去年6月制定《香港國安法》，以及隨後逮捕和起訴多名民主派議員和活動人士後，我們對中國全國人民代表大會最近決定改變香港的選舉制度表示嚴重關切。”日方稱，“尤其是這一決定將進一步削弱對以《基本法》和1984年《中英聯合聲明》為基礎的 ‘一國兩制’的信任，而‘一國兩制’支撐了香港的繁榮，將大大削弱香港的高度自治。” 聲明稱，“日本的一貫立場是，在 ‘一國兩制’下，香港必須保持自由開放的制度，民主穩定地發展。”

日方表示，“日本政府要求在香港以公平的方式舉行有關選舉，包括代表各種政治觀點的候選人。我們已經向中方表達了這一立場，並將繼續與國際社會合作，尋求中方的具體回應。”

日本內閣官房長官加藤勝信12日出席完內閣後表示，中國嚴重削弱外界對“一國兩制”的信心，是“香港高度自治的大倒退”，日方對此“絕對不能忽視”。此前，日本首相菅義偉9日在與印度總理莫迪通電話時稱，“對中國在東海和南海單方面改變現狀的嘗試以及《海警法》、香港等局勢深表關切”。

澳大利亞外交部長佩恩（Marise Payne）12日通過推特提出，“澳大利亞對北京改變香港的選舉制度表示嚴重關切，因為這些改變削弱了香港的民主制度。香港人必須有渠道行使其基本的政治表達自由。”

加拿大外交部同樣就這一問題表態稱，“加拿大對中國全國人大決定全面改革香港選舉制度，以進一步限制政治參與表示嚴重關切。香港的繁榮和復原力來自於香港人民的活力和開放的表達。”