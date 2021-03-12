欧盟年度香港报告指“惊人的政治恶化” 斯洛伐克外长：呼吁尊重一国两制

欧盟驻港澳办事处星期五发表了欧盟的年度香港报告。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell ）通过报告表示，“在2020年，我们目睹了香港政治局势的惊人恶化。” 斯洛伐克外交部长科尔乔克（Ivan Korčok）当天通过推特称，“回顾博雷利的声明，斯洛伐克对中国全国人民代表大会通过的导致香港民主进一步受到侵蚀的步骤表示遗憾。我们呼吁恢复对民主原则的信心和政治多元化，尊重‘一国两制’原则。”

广告 继续浏览后续

报告提及，“欧盟委员会和高级代表今天报告了香港特别行政区的政治和经济发展情况。向欧洲议会和理事会提交的第23份年度报告涵盖了2020年的发展情况。”博雷利称，“在2020年期间，我们目睹了香港令人震惊的政治恶化。北京实施的《国安法》正被用来打击民主力量，压制异议和多元化，并侵蚀基本自由。今年1月，数十名民运人士被捕，证实了这一趋势正在加速。中国正在有意识地破坏‘一国两制’的原则，违反其国际承诺和香港《基本法》。昨天在北京批准的倒退的选举改革，是在这条道路上又迈出了一步。”

报告称，“自治、民主和基本自由受到严重侵蚀：报告强调，在过去的一年中，香港高度自治，民主原则以及中国当局至少在2047年之前承诺保护的基本自由受到了进一步的严重侵蚀。这种迅速恶化要求质疑中国是否愿意按照‘一国两制’原则和《基本法》履行其对香港人民的国际义务和承诺。”报告称，“2020年6月30日，中国全国人民代表大会常务委员会对香港实施了《国安法》。《国安法》的内容引起了严重的关注，后来发生的事件基本上证明了这一点。《国安法》对香港受保护的权利和自由的行使产生了寒蝉效应，并成为镇压反对派的核心，包括逮捕了许多民主活动人士。”

报告说，“媒体、学术界和民间社会进行自我审查的趋势已经加快。也有人担心《国安法》的域外效应及其对欧盟公民、公司和利益的潜在直接后果。内地当局加强了对香港事务的监督。人们对司法机关的廉正和公正性仍然抱有很高的信心，但在适用《国安法》的情况下，法官能够在多大程度上保护权利和自由则不太清楚。”报告称，“原定于2020年9月6日举行的立法会选举被推迟一年，政府以新冠疫情为由。11月，在北京的中国全国人大常委会作出决定后，香港当局驱逐了4名民主派议员，进一步破坏了香港的高度自治和民主制衡。”

报告称，“年度报告强调了欧盟与香港之间相互交织的利益和联系。除了强大而深厚的人与人之间的联系，香港还拥有约1560家欧洲公司和1630亿欧元的欧洲投资。即使在全球流行病充满挑战的背景下，2020年的双边贸易总额也超过274亿欧元，使香港成为2020年欧盟在亚洲的第12大贸易伙伴。超过60%的与中国相关的外国直接投资都要经过香港。《国安法》的实施和香港局势的恶化，2020年，对营商环境产生了负面影响。”

报告称，“今天通过的年度报告没有涵盖香港2021年的政治和经济发展。这些事态发展包括：参与2020年7月民主派初选的人士于1月6日被大规模逮捕并随后被起诉，以及中国全国人民代表大会于3月11日决定对香港的选举制度进行修改，这一决定将对香港的民主问责和政治多元化产生重大影响。”