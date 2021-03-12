美国国会提案送官员到台湾学中文？台湾外交部欢迎加感谢

美国国会议员日前分别在参众两院提出“台湾奖学金法“草案，计划提供美国官员奖学金赴台学习中文，并强化与台湾的战略伙伴关係。台湾外交部对此表示欢迎和感谢。

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中央社报道：台湾外交部发言人欧江安12日表示，感谢美国国会近年持续透过各项立法，积极推动深化台美各领域的交流与合作，而这项法案再度彰显美国参众两院对台美关係跨党派的高度支持。

欧江安说，外交部也会继续深化台美在语言及专业领域的实质交流，并将持续关注法案后续的审议情形，同时与美国行政部门携手在更多领域推动双边合作。

美国参议院外交委员会亚太小组的民主党籍主席马基（Edward Markey）、共和党籍参议员卢比奥（Marco Rubio），以及众议院外交委员会亚太小组民主党籍主席贝拉（Ami Bera）与共和党首席议员夏波（Steve Chabot）于美国时间10日分别在参众两院重新提出之前未被排入议程的“台湾奖学金法“（Taiwan Fellowship Act）草案。

据马基发布的新闻稿，“台湾奖学金法“建立在美国与台湾的战略伙伴关係基础上。透过在台湾部会或公民机构的密集语言、文化与政治薰陶，美国官员将建立长远的专业关係与知识。这项法案的通过也将能表明美国一如既往致力于与台湾的伙伴关係。