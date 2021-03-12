美國國會提案送官員到台灣學中文？台灣外交部歡迎加感謝

美國國會議員日前分別在參眾兩院提出“台灣獎學金法“草案，計畫提供美國官員獎學金赴台學習中文，並強化與台灣的戰略夥伴關係。台灣外交部對此表示歡迎和感謝。

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中央社報道：台灣外交部發言人歐江安12日表示，感謝美國國會近年持續透過各項立法，積極推動深化台美各領域的交流與合作，而這項法案再度彰顯美國參眾兩院對台美關係跨黨派的高度支持。

歐江安說，外交部也會繼續深化台美在語言及專業領域的實質交流，並將持續關注法案後續的審議情形，同時與美國行政部門攜手在更多領域推動雙邊合作。

美國參議院外交委員會亞太小組的民主黨籍主席馬基（Edward Markey）、共和黨籍參議員盧比奧（Marco Rubio），以及眾議院外交委員會亞太小組民主黨籍主席貝拉（Ami Bera）與共和黨首席議員夏波（Steve Chabot）於美國時間10日分別在參眾兩院重新提出之前未被排入議程的“台灣獎學金法“（Taiwan Fellowship Act）草案。

據馬基發布的新聞稿，“台灣獎學金法“建立在美國與台灣的戰略夥伴關係基礎上。透過在台灣部會或公民機構的密集語言、文化與政治薰陶，美國官員將建立長遠的專業關係與知識。這項法案的通過也將能表明美國一如既往致力於與台灣的夥伴關係。