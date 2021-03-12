英外相：修改香港选举制度中方违反自身承诺 欧盟：将考虑采取更多措施

中华人民共和国第十三届全国人大四次会议3月11日以2895票赞成、0票反对、1票弃权表决通过《全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定》(简称“决定”）。对此，美国、英国、澳大利亚等国政府及欧盟等国际社会力量相继作出回应。

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英国外交大臣拉布（Dominic Raab）周四通过声明表示，“这是北京违背中国自身承诺，掏空香港民主辩论空间的最新举措。”他说，“这只会进一步削弱人们对中国作为国际社会主要成员，履行其国际责任和法律义务的信心和信任。”此外， 欧盟外交与安全政策高级代表兼欧委会副主席博雷利（Josep Borrell ）亦发表声明称，“中华人民共和国全国人民代表大会今天通过了一项对香港的民主问责和政治多元化将有重大影响的决定。”

博雷利说，“该决定将导致香港的权力和影响力集中在香港选举委员会，而香港选举委员会不是一个由民主选择产生的机构。该决定会导致香港立法会内直选代表的比例减少。此外，亦会削弱港人合法地得到代表和直接影响立法会决定的能力。这些变化与《中华人民共和国香港特别行政区基本法》第四十五条和第六十八条关于通过普选提高民主代表性的承诺背道而驰，普选是行政长官和立法会选举的最终目标。”

博雷利表示，“欧洲联盟感到遗憾的是，作为香港特性和繁荣的核心的基本自由、民主原则和政治多元化正受到政府越来越大的压力。这些自由本应受到保护，至少到2047年为止。这些自由已在中英政府在联合国登记的《中英联合声明》中达成协议，并经全国人民代表大会纳入《中华人民共和国香港特别行政区基本法》。”他指出，“因此，今天的决定是对‘一国两制’原则的又一次违背，也再一次违反了中国的国际承诺和《中华人民共和国香港特别行政区基本法》。”

博雷利强调，“欧洲联盟呼吁中国和香港政府恢复对香港民主进程的信心，停止迫害推广民主价值观的人。在2021年2月22日的欧盟外交理事会上，欧盟外长们同意在2020年7月通过的初步应对方案之外，再制定一套短期和长期行动。鉴于这一最新决定，欧盟将考虑采取更多措施，并作为欧盟与中国整体关系的一部分将更加关注香港局势。”