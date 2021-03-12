马英九：“一国两制”正式进入历史、宣告死亡

中国全国人大3月11日以2895票赞成、1票弃权、0票反对的表决通过修改香港选举制度。对此，台湾前总统马英九12日向媒体表示，“这使‘一国两制’的构想正式进入历史、宣告死亡”。中国国民党主席江启臣亦呼吁北京，确保香港的自由与民主化，才能得到港人的民心。

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据中央社报导，马英九周五与前副总统吴敦义、江启臣等人到台北国父纪念馆参加孙中山逝世96周年纪念活动，面对香港选举制度遭到修改，马英九说，这让前中国大陆领导人邓小平在1984年提出“一国两制”的构想，正式走入历史，换句话说是宣告它的死亡，对此感到非常遗憾。

江启臣在受访时同样对北京的做法表示遗憾。他再次呼吁北京当局，确保香港的自由与民主化，“才能得到香港的民心”。同样就这一话题，台湾陆委会发言人邱垂正周四回应指，“中共推行爱国者治港，其实是中国共产党直接治港，也就是所谓的‘爱党者治港’。”他呼吁相关各方停止蛮横打压香港民主自由，致力于维护香港的高度自治，兑现对港人的承诺。

另就美国印太司令部司令戴维森（Philips Davidson）周二参与国会听证会时指，中国大陆可能会在未来6年内入侵台湾一事，对此，台湾国防部长邱国正周五在受访时表示，“大家对国军一定要有信心，国军建军备战有一定作业程序，包括蒐集研判敌情、敌可能行动，也会按部就班应处”。邱国正称，“我们的建军备战都有所依据的，包含敌情、敌可能行动，我们都会作适度调整，而且加快速度。”他还指出，也期望不要造成台湾民众不安。