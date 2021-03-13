澳新外长联合声明：与七国集团一样，严重关切修改香港选制

澳大利亚外交部长佩恩（Marise Payne）与新西兰外交部长纳纳亚•马胡塔（Nanaia Mahuta）3月13日发表联合声明表示，澳新两国与七国集团（G7）伙伴一样，严重关切中国人大对香港选举体制的修改。

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声明写道，“澳大利亚和新西兰政府与七国集团的外长一样，对（中国）全国人民代表大会于3月11日通过的对香港选举制度的修改，进一步损害了中国根据《中英联合声明》保障香港直至2047年的权利和自由，以及高度自治，深表关切。鉴于香港作为金融，贸易和我们海外社区的重要枢纽，澳大利亚和新西兰一直希望香港取得成功。这取决于香港继续享有高度自治并尊重法治。”

声明称，“这些改变与香港行政长官由普选产生的最终目标背道而驰，削弱了香港的民主制度，也侵蚀了言论和结社自由：这些都是《基本法》规定的。这是进一步破坏香港自治的重要一步。我们敦促香港和中国当局履行承诺，让香港市民有真正的渠道参与管治，并保障立法会作为表达不同意见和监察政府的场所的角色。”

此前，美国、英国、法国、德国、日本、意大利和加拿大七国集团（G7）成员国外长及欧盟外交与安全政策高级代表12日发表联合声明，对中国政府修改香港选举法表示严重关切。声明称，北京修改香港选举法的决定“强烈显示中国大陆当局执意要消灭香港的异议声音与观点”。七国集团外长及欧盟外交与安全政策高级代表一致呼吁，中方尊重香港的自由与自治，并停止镇压香港民主派活动人士。