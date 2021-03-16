《理大围城》公映前突煞停 左媒批、影院收恐吓

纪录香港理工大学在反修例运动中被警方围堵一个多星期的电影《理大围城》，昨天首度在商业电影院公映前三小时突遭煞停，影院解释，放映「近日受到过度关注，为避免引起不必要的误会」，故取消电影放映。在此之前，亲京传媒指纪录片有美化「黑暴」之嫌，要求禁播。据本台了解，影院曾收威吓。

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电影播放因疫情回稳而于上月中重开，高先电影院本月上旬宣布推出香港电影评论学会得奖电影巡礼，「最佳电影」得主《理大围城》安排于昨(15日)晚和21日晚放映，但在昨晚首度公映前三小时，影院在社交媒体脸书公布取消，公司为此表示遗憾，期望观众谅解，并会安排退票。电影发行商「影意志」表示，正积极找场地补场，但亦预视未来放映会日益困难。

在此之前，《文汇报》于本月11日发表社评，指《理大围城》煽动对抗警方和港府，散播仇视国家情绪，有违反《电影检查条例》和香港国安法中颠覆国家政权罪的明显嫌疑，事涉中国国家主席习近平提出的11类国家安全中的「文化安全」，法理难容，认为电检处应予禁播，以免荼毒社会。本台了解，有包场人士近日接获影院透露，其后收到恐吓，但没有透露恐吓内容。

两场放映共售出约80张票，有已购票市民昨晚陆续到影院办理退票，有退票者对影院决定感失望，但亦理解，只是忧虑该片日后更难觅得电影院播放。而在高先的脸书上，有逾四百名网民支持「不退票以留作纪念」的呼吁，更有人表示愿意出钱购买退票。

有关反修例运动的影视作品公开播放时均受到不少限制，《理大围城》去年送交电影、报刊及物品管理处(电检处)申请准映证时，实行三级制分类电影的电检处，把影片评级由6月时的「IIB」级提高至第III级，即只可向18岁以上人士放映，更须加上警告字眼：「影片纪录2019年11月在香港理工大学及周边地点发生的严重事件，当中有部分描述或行为，根据现行法例可能会构成刑事罪行。此外，影片部分内容或评论亦可能未获证实或有误导成份。」但电影未获商营影院播放，高先是首间排期《理大围城》上影的商业电影院。

理大冲突警至今拘1393人

另外，警方继续就前年11月的理大冲突进行拘捕，警方公布，五名年龄介乎21至23岁的学生和毕业生因涉嫌串谋暴动而被捕，正因前年11月11日理大暴力事件而被扣留调查。是次拘捕行动令因理大冲突而被捕的人数增至1393人。

翻查资料，2019年11月11日是网上号召「罢工、罢课、罢市」(三罢)的第一日，有示威者在理大外设置路障，堵塞交通。警员被指在校园范围内以警棍攻击理大员工、学生及途人，更在校园内发射多发催泪弹及布袋弹，其后，校园内有人投掷燃烧弹。事件亦为为期两周的理大冲突揭开序幕。