回应北京修改香港选制 蔡英文：毁弃“一国两制”政治承诺

中国全国人民代表大会3月11日通过修改香港选举制度，台湾总统兼民进党主席蔡英文17日首度对外回应此事，她称，“中国扼杀港人选择民意代表的权利，这无疑是毁弃‘一国两制’的政治承诺。”

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中华人民共和国第十三届全国人大第四次会议11日下午举行闭幕式，《全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定（草案）》获2895票赞成、0票反对、1票弃权通过。

据中央社报导，民进党星期三召开中常会，副秘书长林飞帆在会中报告中国人大通过修改香港选制相关事态。民进党发言人谢佩芬会后转述蔡英文谈话指出，“近来中共修改香港选制，以及各种方式来阻止民主人士进入议会，让香港的民主、自由都大幅度倒退，令人十分遗憾。”

蔡英文说，“她也注意到，先前中国以各种借口，取消香港民选民意代表资格，已经让香港民主陷入危机，而且进一步扼杀港人选择民意代表的权利；这无疑是毁弃‘一国两制’的政治承诺。”

蔡英文强调，“对香港议题的立场不变，也呼吁国际社会共同关注香港民主、自由倒退的问题”。她重申，反对“一国两制”是台湾人民、朝野政党最大的共识，政府会坚守台湾的民主自由，也会持续声援香港。