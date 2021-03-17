回應北京修改香港選制 蔡英文：毀棄“一國兩制”政治承諾

中國全國人民代表大會3月11日通過修改香港選舉制度，台灣總統兼民進黨主席蔡英文17日首度對外回應此事，她稱，“中國扼殺港人選擇民意代表的權利，這無疑是毀棄‘一國兩制’的政治承諾。”

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中華人民共和國第十三屆全國人大第四次會議11日下午舉行閉幕式，《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》獲2895票贊成、0票反對、1票棄權通過。

據中央社報導，民進黨星期三召開中常會，副秘書長林飛帆在會中報告中國人大通過修改香港選制相關事態。民進黨發言人謝佩芬會後轉述蔡英文談話指出，“近來中共修改香港選制，以及各種方式來阻止民主人士進入議會，讓香港的民主、自由都大幅度倒退，令人十分遺憾。”

蔡英文說，“她也注意到，先前中國以各種借口，取消香港民選民意代表資格，已經讓香港民主陷入危機，而且進一步扼殺港人選擇民意代表的權利；這無疑是毀棄‘一國兩制’的政治承諾。”

蔡英文強調，“對香港議題的立場不變，也呼籲國際社會共同關注香港民主、自由倒退的問題”。她重申，反對“一國兩制”是台灣人民、朝野政黨最大的共識，政府會堅守台灣的民主自由，也會持續聲援香港。