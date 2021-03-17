布林肯更新《香港自治法》報告，將24名中港官員列入制裁名單

美國國務院3月16日發表《香港自治法》報告3 月更新版本。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）指出，中國全國人大會議 3 月11日通過的決定單方面破壞了香港的選舉制度。星期三更新列出的24名中國和香港官員包括14名中國人大常委會副委員長，香港警務處國家安全處的官員，中國國務院港澳辦及駐港維護國家安全公署的官員。聲明說，“明知故犯地與今天報告中所列個人進行重大交易的外國金融機構現在將受到制裁”。

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特朗普政府曾於去年12月在任期間宣布對14名中國人大常委會副委員長進行制裁，這些被制裁者及其家人將不得前來美國，他們受美國司法管轄或由美國人擁有或控制的資產將被阻攔，美國人將被禁止與他們有任何交易。

布林肯通過聲明表示，“昨天，我在日本東京談到，必須捍衛我們共同的民主價值觀，並共同努力，追究那些威脅這些價值觀的人的責任。今天，我們再次這樣做。今天發布的《香港自治法》報告更新版，凸顯了我們對全國人民代表大會3月11日決定單方面破壞香港選舉制度的深切關注。此舉進一步破壞了向香港人承諾的高度自治，剝奪了香港人在自己的管治中的發言 權，而英國已宣布此舉違反了《中英聯合聲明》。”

布林肯稱，“根據《香港自治法》的規定，國務卿必須定期向國會通報對中華人民共和國（中國）未能履行《中英聯合聲明》或香港《基本法》規定的義務正實質上促成、已實質上促成或企圖在實質上促成的外國人士的最新情況。今天的最新情況確定了24名中國和香港官員，他們的行為降低了香港的高度自治，包括14名全國人大常委會副委員長，以及香港警務處國家安全處、港澳辦及駐港維護國家安全公署的官員。明知故犯地與今天報告中所列個人進行重大交易的外國金融機構現在將受到制裁。”

布林肯稱，“一個穩定、繁榮、尊重人權、自由和政治多元化的香港符合香港、中國大陸和更廣泛的國際社會的利益。美國與我們的盟友和夥伴團結一致，為香港人民的權利和自由大聲疾呼，當中華人民共和國未能履行其義務時，我們將作出回應。”

布林肯另在與韓國外長鄭義溶周三會面時開場發言稱，“我們站在一起是為了支持我們共同的價值觀。我們相信民主，因為我們看到民主如何使我們自己的國家更加強大，因為民主國家更有可能穩定、安全、開放、致力於人權，所有這些都符合美國人民和韓國人民的利益。”

布林肯說，“至關重要的是，我們必須捍衛這些價值觀，尤其是現在，因為我們正在目睹世界各地，包括本地區的民主受到危險的侵蝕。在緬甸，軍方正試圖推翻民主選舉的結果，殘酷鎮壓和平抗議者，槍殺僅僅要求對國家未來有發言權的青年。中國正在使用脅迫和侵略手段，有計畫地侵蝕香港的自治，破壞台灣的民主，在新疆和西藏侵犯人權，並在南中國海提出違反國際法的海洋主張。”