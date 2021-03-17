布林肯更新《香港自治法》报告，将24名中港官员列入制裁名单

美国国务院3月16日发表《香港自治法》报告3 月更新版本。美国国务卿布林肯（Antony Blinken）指出，中国全国人大会议 3 月11日通过的决定单方面破坏了香港的选举制度。星期三更新列出的24名中国和香港官员包括14名中国人大常委会副委员长，香港警务处国家安全处的官员，中国国务院港澳办及驻港维护国家安全公署的官员。声明说，“明知故犯地与今天报告中所列个人进行重大交易的外国金融机构现在将受到制裁”。

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特朗普政府曾于去年12月在任期间宣布对14名中国人大常委会副委员长进行制裁，这些被制裁者及其家人将不得前来美国，他们受美国司法管辖或由美国人拥有或控制的资产将被阻拦，美国人将被禁止与他们有任何交易。

布林肯通过声明表示，“昨天，我在日本东京谈到，必须捍卫我们共同的民主价值观，并共同努力，追究那些威胁这些价值观的人的责任。今天，我们再次这样做。今天发布的《香港自治法》报告更新版，凸显了我们对全国人民代表大会3月11日决定单方面破坏香港选举制度的深切关注。此举进一步破坏了向香港人承诺的高度自治，剥夺了香港人在自己的管治中的发言 权，而英国已宣布此举违反了《中英联合声明》。”

布林肯称，“根据《香港自治法》的规定，国务卿必须定期向国会通报对中华人民共和国（中国）未能履行《中英联合声明》或香港《基本法》规定的义务正实质上促成、已实质上促成或企图在实质上促成的外国人士的最新情况。今天的最新情况确定了24名中国和香港官员，他们的行为降低了香港的高度自治，包括14名全国人大常委会副委员长，以及香港警务处国家安全处、港澳办及驻港维护国家安全公署的官员。明知故犯地与今天报告中所列个人进行重大交易的外国金融机构现在将受到制裁。”

布林肯称，“一个稳定、繁荣、尊重人权、自由和政治多元化的香港符合香港、中国大陆和更广泛的国际社会的利益。美国与我们的盟友和伙伴团结一致，为香港人民的权利和自由大声疾呼，当中华人民共和国未能履行其义务时，我们将作出回应。”

布林肯另在与韩国外长郑义溶周三会面时开场发言称，“我们站在一起是为了支持我们共同的价值观。我们相信民主，因为我们看到民主如何使我们自己的国家更加强大，因为民主国家更有可能稳定、安全、开放、致力于人权，所有这些都符合美国人民和韩国人民的利益。”

布林肯说，“至关重要的是，我们必须捍卫这些价值观，尤其是现在，因为我们正在目睹世界各地，包括本地区的民主受到危险的侵蚀。在缅甸，军方正试图推翻民主选举的结果，残酷镇压和平抗议者，枪杀仅仅要求对国家未来有发言权的青年。中国正在使用胁迫和侵略手段，有计划地侵蚀香港的自治，破坏台湾的民主，在新疆和西藏侵犯人权，并在南中国海提出违反国际法的海洋主张。”