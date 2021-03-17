港大发现价廉抗麻疯药物可预防武肺及减轻其炎症

香港微生物传染病专家袁国勇（中）的研究被香港左派人士抨击为诬陷中国为美国挽面。2020年6月14日。

香港大学联同美国和丹麦等地机构研究发现，抗麻风药物氯法齐明（clofazimine）有效减少武汉肺炎病毒及减轻病毒引发的炎症；若加入另一治疗武肺的药物瑞德西韦一起使用，效果更为显著。有关发现现时只在动物身上进行，现亘申请进行临床研究，研究团队期望日后可用新药作为前往高危地方前或接触病毒后的预防药物。

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根据这个已在昨(16日)天刊登于国际科研杂志《自然》的研究，抗麻风药物氯法齐明可阻止武汉肺炎病毒进入细胞并破坏病毒复制，显著减少肺部损伤，且能预防病毒引起的「细胞因子风暴」。实验显示，用上氯法齐明的金黄叙利亚仓鼠，经攻毒实验后，其呼吸道的病毒较只使用安慰剂的仓鼠少约六成七，即具预防作用；当仓鼠被攻毒后，再连续三日服用氯法齐明，其肺部病毒量亦大降一相若；当仓鼠综合使用正常剂量的氯法齐明和一成剂量的武肺药物「瑞德西韦」，仓鼠肺部病毒量更可大减99%以上。带领研究的港大微生物学系讲座教授袁国勇在电台节目中指出，这疗法可发挥较大功效。

研究的共同第一作者、港大微生物学系临床助理教授陈福和向《明报》表示，实验显示，仓鼠在接触病毒前或后，使用氯法齐明都有保护作用，反映此药既可治疗武肺病毒，亦有望成为预防药物，日后或可在前往高危地方前，或接触病毒后使用此药预防感染。

研究又显示，氯法齐明能有效抑制其他人类致病性冠状病毒，包括沙士(中国称非典型肺炎)及中东呼吸系统综合症的病毒复制。

研究团队指出，由于氯法齐明可以口服及安全，且较瑞德西韦更为廉价及易于制造，相信可以纾缓瑞德西韦供应紧张的情况，甚或有助控制病毒传播及减轻医疗负担。

袁国勇今早在电台节目形容，今次动物研究结果令人振奋，但若要在武肺病人身上使用，仍需通过两至三期临床测试。他又说，团队现正改良药物，希望可以令肠道更易吸收，以减少现时有四成使用鸡尾酒疗法或瑞德西韦的患者出现腹泻的现象。