港学术自由降至D级　与乌干达同分 低过俄罗斯

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除高教外，国安法的压力已漫延至中小学，当中，今年9月实施的通识教育科课程指引，更被指是爱国教育，中学校长会荣誉总干事黄谓儒日前在网上撰文批驳，指教育局的相关改革未经充分咨询，而突如其来及无根据的指责，对全港高中通识科教师亦有欠公道；他亦质疑为何当局日后只让通识科学生到中国考察。教育局之前批评教导学生具批判思维的通识科已异化，需要「优化」。

总部设在德国首都柏林的非牟利智库「全球公共政策研究所」本月11日公布全球学术自由指数（Academic Freedom Index）及评级，以1分为满分，按研究及教学自由、学术交流自由、校方自主、校园完善度，以及学术和文化表达自由等五个指标来评分，当中，香港只取得0.348分，是过去五年倒退至少0.15分的六个国家或地区之一，得分甚至低过俄罗斯(0.374分)、越南(0.377分)及柬埔寨(0.381分)，只是与乌干达取得同分。报告作者指出，香港去年实施国安法，令高教界的压力大增。

众多亚洲国家或地区中，台湾和南韩均获评为A级，而日本及新加坡则分别取得B级和C级。

至于取得最高分的A级国家均在欧洲区，分别是同样取得0.97分的比利时和拉脱维亚；亚军是意大利(0.969分)，季军是同样取得0.966分的奥地利、德国及斯洛伐克；而英美法虽一样位列A级，但评分只是分别取得0.915分、0.901及0.881分。

学术最不自由的地方是北韩，评分只有0.011；尾二的是土库曼斯坦，而中国则位于E级国家的中游，有0.082分。