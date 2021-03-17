防中国疫苗外交台湾出钱牵线助巴拉圭向美洽购200万剂疫苗

台湾在南美洲唯一友邦巴拉圭疫情紧急，正透过管道向中国洽购疫苗，中国希望藉此提升中巴关系，引起外交转向的疑虑。台湾外交部长吴钊燮昨晚与巴拉圭外长阿瑟维多（Euclides Acevedo）透过电话紧急联系；外交部官员今早也在立法院证实，台湾「出钱并牵线」协助巴拉圭取得疫苗。

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巴拉圭全国人口700万，超过18万人感染新冠肺炎，死亡3456人，民怨沸腾，首都发生示威游行和暴力冲突，民众要求总统阿部铎下台。巴拉圭希望参加COVAX全球疫苗分配计划，但按人口数预计只能在第一轮分配中到3万6千剂，在这关键时刻，中国和俄罗斯的疫苗则大量运抵南美大陆。

日前巴国外长阿瑟维多曾公开表示，巴国一直寻求透过第三国获得中国疫苗的可能性，希望中巴关系除疫苗外，可在经济和文化方面着手，巴国会以务实愿景与任何国家合作。

过没多久，智利取得了中国800万剂科兴疫苗，并捐赠了两万剂科兴疫苗给巴拉圭。接着阿拉伯联合大公国也送给巴拉圭3000剂中国国药集团的疫苗。

这些发展，导致美国国务卿布林肯14日特地和巴拉圭总统阿部铎通电话，敦促巴拉圭要与台湾等民主伙伴共同合作，对抗新冠疫情。

昨晚台湾外交部长吴钊燮与阿瑟维多通电话后对外表示，基于台巴友好邦谊，台湾将持续与巴拉圭携手合作，共同对抗疫情带来的挑战。他说，阿瑟维多肯定双边合作计划成果，对台湾提供的各项防疫物资，以及目前正居间协助巴国洽购及取得疫苗，表达诚挚感谢。

今天有媒体报导，台湾预计将200万剂AZ疫苗「转让」给友邦巴拉圭救急，预计15至20日后运抵巴拉圭。台湾外交部拉丁美洲及加勒比海司司长俞大㵢公开澄清说，不是「转让」疫苗，但巴拉圭面临疫苗危机，身为重要友邦，台湾帮助他「牵线买疫苗」，也「同意出钱给巴拉圭买」。

俞大㵢说，台湾与巴拉圭有个5年合作计划，巴国国会已经同意挪用这个计划的钱来买疫苗。据了解，巴国国会同意，将从台湾给与巴拉圭的2900万美元「社会住房无偿基金」中挪用1,200万美元向美国购买200万剂AZ疫苗。