香港最新失业率升至7.2% 十七年新高 月入中位数亦下降7.6%

武汉肺炎对经济打击未减，香港去年12月至今年2月的失业率进一步上升零点二个百分点至7.2%，就业不足率亦升至4%，两者均是十七年新高，令失业和就业不足人数累增至36.62万人。劳工及福利局局长罗致光表示，相关情况已因疫情改善而趋向稳定，但不同学者均估计，失业率仍有机会上升，未来数月可能升至7.5%。

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随着劳动市场疲弱，香港家庭月入中位数亦有所下降。统计处公布，去年11月至今年1月的家庭月入中位数进一步下跌至2.57万港元(下同，2780欧元)，较前一年同期减少2100元，跌幅为7.6%。人力资源顾问周绮萍表示，绝大部分行业的招聘意欲仍然偏低，即使疫情放缓而让经济恢复，劳动市场仍会滞后一至两季，而失业者纵使获聘，降薪亦难以避免，下调幅度可达一、两成。

按行业分类，大多数行业的失业情况恶化，升幅最显着是艺术、娱乐及康乐活动业，增2.5个百分点至12.9%，就业不足率亦升至11.9%，是疫下新高；零售、住宿及膳食服务业与消费及旅游相关行业的失业率虽仍然高企于11.1%，但已较前略为改善。

浸会大学财务及决策学系副教授麦萃才认为，失业率上升主要与政府的保就业计划完结，令部分食肆或零售店铺资金不足结业有关。他估计，失业率有机会再上升，但相信升幅不会大。

中文大学商学院高级讲师李兆波亦相信失业率未见顶，预计未来数月有可能升至7.5%，因为疫情仍未稳定，接种疫苗人数不多，以至消费券对市场影响轻微，均会令经济活动复苏受限。他重申，「通关」才可恢复与毗邻地区的经济活动，届时才可令失业率显着改善。