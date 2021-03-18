新避风港：台湾首开放港澳民间组织设站 大陆仍受禁

台湾首度正式开放港澳及国际组织到当地设立联络据点，但维持中国大陆地区相关组织不得到台湾设置办事处的规定，大陆公民亦不得担任办事处任何职务，以维护台湾安全及利益。有香港在台团体发言人表示，有关措施有助香港机构到台湾「落脚」，但要判断会否触犯《港区国安法》；另有在台国际组织人士认为，内政部须同步放宽外国组织在台居留等限制，否则上述新政策作用不大。

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台湾内政部昨（17日）天公布，为争取更多国际及港澳非牟利组织前往当地设立办事处，将修正工作要点，简化申请登记程序，属三十年来首次。根据修正案，当局将删除不准设立秘书处及办事处以一个为限的规定，让港澳和国际组织可更有弹性地决定在台湾设立办事处的层级和数量；另外，又会删除办事处须向当地警察机关报备的规定。人员方面，当局会放宽尚未取得外侨居留证的国际组织外籍负责人留台时间到六个月，而不是像现时般，解除雇佣关系后便须离开台湾。

针对港澳组织，台湾新增香港及澳门相关组织赴台设立办事处的依据，是台湾首度正式开放港澳相关国际组织于当地设立联络据点，但明确规定，大陆相关组织不得赴台设置办事处，而大陆人民亦不得担任办事处任何职务。

内政部指出，这次修法有利台湾扩大及建立民间外交软实力，营造国际友善环境，创造与国际接轨之有利条件。

有不愿公开姓名的在台人权组织香港雇员向本台表示，新措施是好事，可为政治和自由空间日窄的香港民间组织提供避风港，但她补充，台湾对外国人在台居留限制不少，例如外国人在台工作不能因留台年限而获得永久居留权，亦因此不能享有退休金等福利，若内政部不同步放宽上述规限，新措施的意义将大减。

另外，目前在台设立民间机构须透过财团法人进行，但法例规定社团法人的理监事均须由台湾人出任，但港人大多不具备台籍身分，若不修订，新措施的作用亦会大减。

台湾香港协会理事长桑普更指出，新措施对从事人权、法治、新闻传播、言论自由相关工作的民间组织尤有帮助，但他提醒有意来台设立办事处的香港民间组织，由于《港区国安法》把境外人士亦包括在内，而来台设立办事处可能被指「勾结境外势力」，若机构或其主要班底仍留在香港，便需评估风险。