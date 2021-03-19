不满网民号召围扣留所只判服务令 律政司上诉改判监13个月 法官指互联网发布可成加刑因素

一名网名为「金正恩」的地盘工人于网上声称警方在新屋岭扣留中心性侵女示威者，号召他人到场包围该处，早前裁定煽惑他人参与非法集结罪成，判处160小时社会服务令，但律政司不服刑罚过轻，申请复核，上诉庭昨(18日)改判被告监禁13个月。有法官表明，互联网传播范围广阔，可视为加刑因素。

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根据案情，网名「金正恩」的被告潘榕伟，前年9月19至21日在社交媒体脸书群组发帖，声称有「黑警旧同学」透露，有女示威者在新屋岭扣留中心遭轮奸和强奸，认为「全民包围新屋岭，救出义士才是重中之中」。裁判官黄雅茵经审讯后裁定被告煽惑罪名成立，判160小时社会服务令。

律政司上诉时指，原审裁判官没有充分考虑被告一直有预谋地虚构针对警方的言论，明显是挑战法治及仇视警队；而帖文呼吁「全民包围新屋岭」、「救出义士」，显然有「抢犯」意味。

律政司要求法庭提高刑罚时，将案中煽惑可造成的后果一并考虑，指煽惑的量刑起点不应只是局限在社交媒体上的「几行字」；但法官彭伟昌表示，法庭固然会考虑被告在有一、二万人的脸书群组中发布的涉案内容，但法庭无法得知帖文影响多少人参与集会。

被告律师呼吁法庭考虑涉案煽惑有否引发实际的非法集结或暴动，以及煽惑者是否具有影响力等，强调被告透过互联网作出煽惑不一定要承受较重罪责。但法官潘敏琦反驳指，互联网犯案只须点击一个键，但便可把信息传递到更广阔的范围，法庭可视为加刑因素。

上诉庭最终裁定，原审裁判官原则上犯错，明显判刑过轻，考虑到被告的犯案手法、帖文内容、针对执法人员的攻击、可能引起破坏公众秩序的风险，认为即使被告过去没有犯罪纪录，亦必须判监；但考虑到被告已完成40小时社会服务令，最终改判实时监禁13个月。