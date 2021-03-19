受質詢如何看待台海危機可能 蘇貞昌：用備戰以止戰

針對近期海內外媒體和專家關注中國大陸對台動武的可能，台灣行政院長蘇貞昌3月19日在立法院接受質詢時表示，他有注意到國際各種分析，並稱“我們從不認為中國不會對台灣使用武力，因為中國從來不承諾，所以我們用備戰以止戰。”對於美國是把台灣當朋友還是棋子的提問，蘇貞昌說，每個國家都以國家利益為第一，平時互相以利，戰時則以自己國家為優先，“國家先自助才有人助”。

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據中央社報導，蘇貞昌周五接受立法院施政總質詢時，國民黨籍立委吳斯懷、溫玉霞向他詢問了關於台海發生戰爭可能性的議題。吳斯懷指出，近來多位國際專家認為，台海是第三次世界大戰的熱點之一，但去年民調有7成民眾認為兩岸不會發生戰爭，對戰爭威脅的無知是國安問題。對此，蘇貞昌回答說，“政府對國際專家的各種分析都非常注意，因為中國從未曾諾過、政府也從不認為，中國不會對台灣使用武力，所以會用備戰以止戰”。

吳斯懷錶示，沒有經濟所有東西都是空的，若從經濟戰略的角度看美國印太戰略與中國“一帶一路”間的對抗，台灣是什麼角色？他質疑稱，“在印太戰略層級，台灣被美國當作朋友或旗子？”

蘇貞昌說，“每個國家都以自己的國家利益為第一，我們的國家也以我國的利益為第一，而沒有安全就沒有經濟，沒有經濟也難以維護安全，在平時與戰時也不同，平時國與國互利互惠，戰時當然都以自己的國家最優先，所有的國家也只有自助才有人助。”

蘇貞昌指出，美國與台灣享有相同價值，如果只期待別人的幫助，一點用都沒有。他提出，“我們就是共同價值、共同利害，大家一起努力，不要以為人家會無條件支持你，也不要以為台灣是孤立的，因為全世界的利害是一起算的。”

發言中，蘇貞昌還提到，美國總統拜登上任後，在他的國家戰略里已發表遵守長期對台灣的承諾，美國相關的專家、官員也一直表示跟台灣是堅若磐石的關係。他說，日前的美日“2+2”會談中，更肯認他們對台灣局勢的重視。吳斯懷則追問，除軍購以外，美國是否有給予台灣實質上的軍事協助。對此，台灣國防部長邱國正回答說，“美國是台灣重要的交往對象，在國際情報與兩岸資訊方面，都很重要，也沒有停頓過。”

溫玉霞問及，怎樣看待台海情勢，會走向和平或升高衝突，發生戰爭的機率有多少。蘇貞昌說，“大家在國安會議上看地圖分析各種情況，中國飛機的起飛資訊，與台灣飛機的應對情況清清楚楚，總統作為三軍統帥，領導國家、保護國人安全，一分一秒片刻不停。”他補充說，“作為行政院長，帶著行政團隊，同樣為了保護國家安全，大家盡心儘力。”

蘇貞昌認為，台灣對台海的和平穩定盡心儘力，周邊國家也都為維護區域和平努力，美國的學者官員認為發生戰爭的機率高反而是好事，若台灣認為自己是熱點，美方卻不認為、都沒有準備，那才會糟糕。